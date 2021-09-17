Beyşehir Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle adacıklar ortaya çıktı

© AA / Abdülhamit Yaşar Kıyılarda yaşanan su çekilmeleri ve sulardaki derinliğin azalması üzerine birçok noktada küçük küçük adacıklar görülmeye başladığını belirten Tan şöyle devam etti: "Bu yaşıma geldim, ilk defa göl sularının bu kadar çekildiğine, böyle çok sayıda küçük adacıklar ortaya çıktığına şahit oluyorum. Gölün durumu çok vahim. Bu kış döneminde çok yağış bekliyoruz. Yoksa gelecek yıllarda Beyşehir Gölü'nün akıbeti çok iyi gözükmüyor. Akşehir ve Eber gölleri gibi kurumasından çok endişe ediyoruz. Göl kıyılarında suların çekilmesi nedeniyle balçık ve bataklık alanlar da oluştu. Bulunduğumuz yerin aşağısında kış döneminde, 2 metre derinliğinde su vardı, şimdi burası kara parçası oldu. Kuşlar bile buraları terk edip bu adalara sığınmaya başladı. Gölün bu durumdan kurtulması, tarımsal sulama politikalarının yeniden gözden geçirilmesinden, bir gram suyun heder edilmemesinden geçiyor."