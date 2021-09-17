https://tr.sputniknews.com/20210917/bilim-insanlari-marsta-koloni-kurma-hayaline-yaklasti-kan-ter-ve-gozyasi-ile-kozmik-tugla-1049000450.html

Bilim insanları Mars'ta koloni kurma hayaline yaklaştı: Kan, ter ve gözyaşı ile 'kozmik tuğla'

Bilim insanları Mars'ta koloni kurma hayaline yaklaştı: Kan, ter ve gözyaşı ile 'kozmik tuğla'

Bilim insanları, Dünya'dan tek bir tuğla gönderme maliyetinin 2 milyon euro'ya denk geldiği Mars'ta yaşamak için insan kanı kullanılarak beton elde... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T16:25+0300

2021-09-17T16:25+0300

2021-09-17T16:57+0300

mars

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Bilim insanları uzun süredir Mars'ta yaşamın yollarını araştırıyor. Manchester Üniversitesi'nden bilim insanları, büyük maliyetler gereken bu hedef için yeni bir yöntem geliştirdiklerini duyurdu. Araştırmaya göre, çalışmalar sırasında insan kanı ve sentetik regolit kullanarak 'kozmik beton' geliştirildi. Buna göre, insan kanı plazmasında bulunan serum albümini, susuz kaldığında yoğunluk değiştirerek beton parçalarını bir arada tutabilen bir kıvama geliyor. Böylece iki madde birleştiğinde güçlü tuğla parçaları elde edilebiliyor. Ayrıca 'kozmik beton' içine üre koyulduğunda daha da güçlü oluyor. Ter, gözyaşı ve idrarda bulunan üre ile yapılan bu 'altın dokunuş', tuğlaları yüzde 300 oranında güçlendiriyor.Çalışma kapsamında, uzaya giden astronotların dengelerini bozmadan onlardan ne kadar kan alınabileceği ise hala araştırıyor. Araştırmada yer alan Manchester Üniversitesi'nden Aled Roberts, "Uzay çağının büyük bir zorluğunun çözümünü ortaçağ teknolojisinden ilham alarak bulmuş olması heyecan verici. Bilim insanları uzun süredir, Mars yüzeyinde beton benzeri malzemeler üretmek için uygulanabilir teknolojiler geliştirmeye çalışıyorlar, ancak cevabın her zaman içimizde olabileceğini düşünmekten asla vazgeçmedik" dedi. Eski Çin ve Roma'da inşaatçıların bir zamanlar binalarındaki harcı güçlendirmek için öküz ve domuz kanı kullandıkları biliniyor. Konuyla ilgili yapılan önceki araştırmalar, Mars'a Dünya'dan tek bir tuğla göndermenin maliyetinin yaklaşık 2 milyon euro olduğunu ortaya koymuştu.

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