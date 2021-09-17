https://tr.sputniknews.com/20210917/bilim-insanlari-omru-uzatan-diyeti-acikladi-1049005383.html

Bilim insanları ömrü uzatan diyeti açıkladı

Bilim insanları ömrü uzatan diyeti açıkladı

ABD’li bilim insanları, yaşam beklentisini önemli ölçüde artırmaya yardımcı olacak bir beslenme sistemini ortaya çıkardı. 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T19:25+0300

2021-09-17T19:25+0300

2021-09-17T19:25+0300

yaşam

sağlıklı yaşam

beslenme

karbonhidrat

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Express’in haberine göre, Buck Yaşlanma Araştırmaları Enstitüsü’nün uzmanları, aşırı karbonhidrat tüketiminin organizma üzerinde büyük bir metabolik baskı oluşturduğu konusunda uyardı. Ayrıca yüksek şeker seviyesinin obezite, yavaşlamış metabolizma, kardiyovasküler hastalıklar, yüksek tansiyon ve hatta kansere yol açabileceği kaydedildi.Bu yüzden ömrü uzatmak isteyenlerin düşük karbonhidratlı bir diyet uygulaması gerektiğini belirten bilim insanları, böyle bir diyetin 'gençlik iksiri' olduğunu dile getirdi.Uzmanlar, en iyi düşük karbonhidratlı diyetin, yağ oranı yüksek ve karbonhidrat oranı düşük olan ketojenik veya keto-diyet olduğunu kaydetti. Bu diyetin hafızayı ve hareket fonksiyonlarını korumaya ve yaşam beklentisini uzatmaya yardımcı olduğunu belirten uzmanlar, keto-diyetin ayrıca tip 2 diyabet hastaları üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu vurguladı.Bilim insanları, ömrü uzatmanın en önemli kuralının ise bitkisel gıda tüketimi olduğunu söyledi. Gönüllüler üzerinde yapılan araştırmanın, bitkisel gıda tüketiminin kardiyovasküler hastalık riskini yüzde 16 oranında azalttığını gösterdiği aktarıldı.

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2021

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sağlıklı yaşam, beslenme, karbonhidrat