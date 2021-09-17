https://tr.sputniknews.com/20210917/bitcoinde-yatay-seyir-avaxta-yeni-tarihi-zirve-1048984936.html

Bitcoin'de yatay seyir, AVAX'ta yeni tarihi zirve

Bitcoin'de yatay seyir, AVAX'ta yeni tarihi zirve

Bitcoin bu sabah itibarıyla yüzde 0.7 düşüşle 48.012 dolara geriledi. AVAX ise 68 doları aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T09:23+0300

2021-09-17T09:23+0300

2021-09-17T09:23+0300

bitcoin

ethereum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/1044798808_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3ab6ef7313f49a9d44f8ed77089cbce3.jpg

Bitcoin 2 gün önce 48 bin doları aşmasının ardından bu seviyenin civarında hareket etmeye devam ediyor. Bitcoin bu sabah itibarıyla yüzde 0.7 düşüşle 48.012 dolara geriledi. Ethereum ise yüzde 2.7 değer kaybederek 3.558 dolara düştü. Habertürk'ün aktardığına göre en dikkat çekici harekete ise Avalanche (AVAX) imza attı. AVAX 668.8 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü, ardından 65 dolara çekildi. AVAX son gerilemeye rağmen günlük yüzde 11.5 yükseldi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bitcoin, ethereum