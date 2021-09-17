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Bitcoin'de yatay seyir, AVAX'ta yeni tarihi zirve
Bitcoin'de yatay seyir, AVAX'ta yeni tarihi zirve
Bitcoin bu sabah itibarıyla yüzde 0.7 düşüşle 48.012 dolara geriledi. AVAX ise 68 doları aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T09:23+0300
2021-09-17T09:23+0300
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Bitcoin 2 gün önce 48 bin doları aşmasının ardından bu seviyenin civarında hareket etmeye devam ediyor. Bitcoin bu sabah itibarıyla yüzde 0.7 düşüşle 48.012 dolara geriledi. Ethereum ise yüzde 2.7 değer kaybederek 3.558 dolara düştü. Habertürk'ün aktardığına göre en dikkat çekici harekete ise Avalanche (AVAX) imza attı. AVAX 668.8 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü, ardından 65 dolara çekildi. AVAX son gerilemeye rağmen günlük yüzde 11.5 yükseldi.
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bitcoin, ethereum

Bitcoin'de yatay seyir, AVAX'ta yeni tarihi zirve

09:23 17.09.2021
© REUTERS / FLORENCE LOKripto para birimleri
Kripto para birimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© REUTERS / FLORENCE LO
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Bitcoin bu sabah itibarıyla yüzde 0.7 düşüşle 48.012 dolara geriledi. AVAX ise 68 doları aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.
Bitcoin 2 gün önce 48 bin doları aşmasının ardından bu seviyenin civarında hareket etmeye devam ediyor. Bitcoin bu sabah itibarıyla yüzde 0.7 düşüşle 48.012 dolara geriledi.
Ethereum ise yüzde 2.7 değer kaybederek 3.558 dolara düştü.
Habertürk'ün aktardığına göre en dikkat çekici harekete ise Avalanche (AVAX) imza attı. AVAX 668.8 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü, ardından 65 dolara çekildi. AVAX son gerilemeye rağmen günlük yüzde 11.5 yükseldi.
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