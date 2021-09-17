https://tr.sputniknews.com/20210917/bm-multeciler-yuksek-komiseri-grandi-afganistandaki-insani-durum-umutsuz-1048979093.html

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Afganistan’daki insani durum umutsuz

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Afganistan’daki insani durum umutsuz

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Afganistan’ın, daha büyük insani krizi önlemek için uluslararası toplumdan acil ve... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T00:05+0300

2021-09-17T00:05+0300

2021-09-17T00:05+0300

dünya

afganistan

birleşmiş milletler (bm)

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Filippo Grandi, Afganistan’a 3 günlük ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Afganistan'daki insani durum umutsuz kalıyor” ifadesini kullandı.Bu durumun diğer ülkeleri de etkileyebileceğini söyleyen BM temsilcisi, “Sosyal kurumlar ve ekonomi çökerse daha fazla acı, istikrarsızlık, ülke içinde ve dışında göç göreceğiz” dedi.Afganistan’daki insani krizin küresel sonuçları olacağını belirten Grandi, “Taliban iktidara gelemeden önce de 18 milyondan fazla Afgan, yani ülke nüfusunun yaklaşık yarısı insani yardıma muhtaçtı” diye kaydetti.BM, Cenevre’deki konferans sırasında Afganistan’a insani yardımın sağlanması amacıyla 1 milyar 100 milyon dolar toplamayı başarmıştı. Bu para, ülkeyi kalkındırma projeleri ve insani krizi önleme çalışmalarına yönlendirilecek.

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afganistan, birleşmiş milletler (bm)