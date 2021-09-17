https://tr.sputniknews.com/20210917/bu-yil-servetini-en-fazla-kaybeden-kisi-cinli-e-ticaret-devinin-kurucusu-oldu-1048991748.html

Bu yıl servetini en fazla kaybeden kişi, Çinli e-ticaret devinin kurucusu oldu

Bu yıl servetini en fazla kaybeden kişi, Çinli e-ticaret devinin kurucusu oldu

Çinli e-ticaret platformu Pinduoduo’nun kurucusu Colin Huang bu yıl dünyada servetini en fazla kaybeden kişi oldu. 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T12:56+0300

2021-09-17T12:56+0300

2021-09-17T12:56+0300

ekonomi

çin

servet

hisse

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Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Çin hükümetinin internet devlerine yönelik kısıtlamalarının Pinduoduo hisselerinde düşüşe neden olmasıyla şirketin kurucusu Huang’ın serveti 27 milyar dolardan fazla eridi. Bu, 500 kişinin yer aldığı endeksteki en büyük düşüş.Huang’ın serveti, son dönemde borç kriziyle gündeme gelen Çinli emlak devinin sahibi olan Hui Ka Yan’ın 16 milyar dolarlık kaybından da daha fazla eridi.2015’te kurulan ve kısa zamanda e-ticaret devi haline gelen Pinduoduo’nun hisseleri bu yıl Alibaba Grup ve Tencent hisselerinden daha fazla geriledi.Hong Kong’taki Everbright Sun Hung Kai’da Stratejist olan Kenny Ng, şirketin Alibaba gibi daha kârlı modelleri olan şirketlere kıyasla bu tür kısıtlamalara daha hassas olduğunu belirterek “Bu nedenle performans olarak diğer teknoloji şirketlerinin gerisinde kalıyor” yorumunu yaptı.Şirket hisseleri ABD Borsasında bu sene yüzde 44 düşerken Alibaba hisseleri yüzde 33 düştü. Hong Kong’ta Tencent hisseleri ise yıl başından bu yana yüzde 18 geriledi.

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çin, servet, hisse