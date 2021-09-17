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Bursa'da hamileyken Kovid-19'a yakalanan kadın hayatını kaybetti
Bursa'da hamileyken Kovid-19'a yakalanan kadın hayatını kaybetti
Bursa'da hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve bebeği sezaryenle alınan kadın, hayatını kaybetti. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T18:10+0300
2021-09-17T18:10+0300
koronavirüs
bursa
hamile
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37 haftalık hamile olan Aysel Ş'ye, rahatsızlığı üzerine gittiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 teşhisi konuldu.Hastanede tedavi altına alınan kadının durumu ağırlaşınca 5 Eylül'de sezaryenle doğum gerçekleştirildi.Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen anne Aysel Ş, hayatını kaybetti. Kadının cenazesi Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.Aysel Ş'nin Kovid-19 aşısı yaptırmadığı, dünyaya gelen kız bebeğinin ise hastaneden taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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bursa, hamile, koronavirüs

Bursa'da hamileyken Kovid-19'a yakalanan kadın hayatını kaybetti

18:10 17.09.2021
© AATürkiye vaka hastane
Türkiye vaka hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© AA
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Bursa'da hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve bebeği sezaryenle alınan kadın, hayatını kaybetti.
37 haftalık hamile olan Aysel Ş'ye, rahatsızlığı üzerine gittiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 teşhisi konuldu.
Hastanede tedavi altına alınan kadının durumu ağırlaşınca 5 Eylül'de sezaryenle doğum gerçekleştirildi.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen anne Aysel Ş, hayatını kaybetti. Kadının cenazesi Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Aysel Ş'nin Kovid-19 aşısı yaptırmadığı, dünyaya gelen kız bebeğinin ise hastaneden taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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