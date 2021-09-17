https://tr.sputniknews.com/20210917/bursada-hamileyken-kovid-19a-yakalanan-kadin-hayatini-kaybetti-1049003273.html

Bursa'da hamileyken Kovid-19'a yakalanan kadın hayatını kaybetti

Bursa'da hamileyken Kovid-19'a yakalanan kadın hayatını kaybetti

Bursa'da hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve bebeği sezaryenle alınan kadın, hayatını kaybetti. 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T18:10+0300

2021-09-17T18:10+0300

2021-09-17T18:10+0300

koronavirüs

bursa

hamile

koronavirüs

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37 haftalık hamile olan Aysel Ş'ye, rahatsızlığı üzerine gittiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 teşhisi konuldu.Hastanede tedavi altına alınan kadının durumu ağırlaşınca 5 Eylül'de sezaryenle doğum gerçekleştirildi.Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen anne Aysel Ş, hayatını kaybetti. Kadının cenazesi Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.Aysel Ş'nin Kovid-19 aşısı yaptırmadığı, dünyaya gelen kız bebeğinin ise hastaneden taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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bursa, hamile, koronavirüs