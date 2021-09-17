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Çevresine borçları olduğunu söyleyen Şaban Kır, yaşamına son verdi
Çevresine borçları olduğunu söyleyen Şaban Kır, yaşamına son verdi
Tekirdağ’daki Cumhuriyet İlkokulu’nda hademelik yapan evli ve bir çocuk babası Şaban Kır (35), okulun içinde yaşamına son verdi. Kır’ın, yakın çevresine bir... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T01:09+0300
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türkiye
tekirdağ
borç
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T24'ün ANKA'dan aktardığı iddiaya göre; Süleymanpaşa ilçesindeki Yavuz Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu’na gelen öğretmenler, sabah okula geldiklerinde okul koridorunda Şaban Kır’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Okul yöneticileri, çocukların olayı görmemesi için öğrencileri evlerine geri gönderdi. Okula çağırılan polis ekipleri, Şaban Kır’ın cenazesini otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.Kır’ın, olay öncesinde yakın çevresine, çok borcu olduğunu ve borçları yüzünden sıkıntılı günler geçirdiğini söylediği bildirildi.
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tekirdağ, borç, intihar

Çevresine borçları olduğunu söyleyen Şaban Kır, yaşamına son verdi

01:09 17.09.2021
© DHATekirdağ’daki Cumhuriyet İlkokulu’nda hademelik yapan evli ve bir çocuk babası Şaban Kır (35), okulun içinde yaşamına son verdi. Kır’ın, yakın çevresine bir süredir, borçları nedeniyle sıkıntılı günler yaşadığını söylediği belirtildi.
Tekirdağ’daki Cumhuriyet İlkokulu’nda hademelik yapan evli ve bir çocuk babası Şaban Kır (35), okulun içinde yaşamına son verdi. Kır’ın, yakın çevresine bir süredir, borçları nedeniyle sıkıntılı günler yaşadığını söylediği belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© DHA
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Tekirdağ’daki Cumhuriyet İlkokulu’nda hademelik yapan evli ve bir çocuk babası Şaban Kır (35), okulun içinde yaşamına son verdi. Kır’ın, yakın çevresine bir süredir, borçları nedeniyle sıkıntılı günler yaşadığını söylediği belirtildi.
T24'ün ANKA'dan aktardığı iddiaya göre; Süleymanpaşa ilçesindeki Yavuz Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu’na gelen öğretmenler, sabah okula geldiklerinde okul koridorunda Şaban Kır’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Okul yöneticileri, çocukların olayı görmemesi için öğrencileri evlerine geri gönderdi. Okula çağırılan polis ekipleri, Şaban Kır’ın cenazesini otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Kır’ın, olay öncesinde yakın çevresine, çok borcu olduğunu ve borçları yüzünden sıkıntılı günler geçirdiğini söylediği bildirildi.
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