Çin'den ABD'ye çağrı: Afganistan'ın yeniden inşasında sorumluluk alın

Rusya, Çin, İran ve Pakistan dışişleri bakanları, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirveleri kapsamında Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bir görüşme yaptı.



Görüşmede yaptığı konuşmada ABD ve müttefiklerinin Afganistan'dan acilen çekilmesinin yeni sorunlar yarattığını belirten Wang, bu ülkede yeni siyasi yapı kurma sürecinin henüz bitmediğini ve bölgesel çatışmalar çıkması konusunda ciddi bir risk bulunduğunu söyledi.



Wang, "Çin, Rusya, İran ve Pakistan, diğer ülkelerle birlikte ABD'yi ders çıkarmaya ve Afganistan'ın yeniden inşasında sorumluluk almaya, Afganistan'a ekonomik ve insani yardım sunmaya teşvik etmeli" dedi.



Wang, ABD'nin sorumluluktan kaçıp kendini temize çıkaramayacağını vurguladı.