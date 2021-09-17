https://tr.sputniknews.com/20210917/cnn-kuzey-korede-uranyum-zenginlestirme-tesisleri-genisletildi-1049005226.html
CNN: Kuzey Kore’de uranyum zenginleştirme tesisleri genişletildi
CNN: Kuzey Kore’de uranyum zenginleştirme tesisleri genişletildi
CNN’nin haberine göre, yeni uydu görüntüleri Kuzey Kore’nin, nükleer silah için gereken uranyumu zenginleştiren en önemli tesisini genişlettiğini gösteriyor. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T19:17+0300
2021-09-17T19:17+0300
2021-09-17T19:17+0300
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abd
kuzey kore
nükleer silah
nükleer
uranyum
nükleer savaş
tesis
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Middlebury Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü Profesörü Jeffrey Lewis, CNN’e açıklamasında, Maxar şirketinin yaptığı görüntülerde, Yongbyon’daki nükleer araştırma tesisine ait arazide uranyum zenginleştirme fabrikasının inşa edilmekte olduğu görüldüğünü söyledi. Uzmanın görüşüne göre, bu fabrika Kuzey Kore’ye silah nitelikteki nükleer materyallerin üretimini yüzde 25 oranında büyütme fırsatını verecek.Lewis, “Yongbyon’daki son genişleme muhtemelen silah üretimi için nükleer materyal üretimini büyütme planını yansıtıyor” ifadesini kullandı.Daha önce bu tesiste, alanı artırma yönünde yapılan çalışmaların burada daha fazla zenginleştirme santrifüjlerini yerleştirme fırsatını verdiğini söyleyen uzman, şöyle devam etti:“Yaklaşık bin metrekare olan yeni alan, bin santrifüjün daha yerleştirilmesi için yeterli. Bin santrifüjün eklenmesi, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretim tesisinin kapasitesini yüzde 25 artıracak."
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MIA „Rosiya Segodnya“
abd, kuzey kore, nükleer silah, nükleer, uranyum, nükleer savaş, tesis
CNN: Kuzey Kore’de uranyum zenginleştirme tesisleri genişletildi
CNN’nin haberine göre, yeni uydu görüntüleri Kuzey Kore’nin, nükleer silah için gereken uranyumu zenginleştiren en önemli tesisini genişlettiğini gösteriyor.
Middlebury Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü Profesörü Jeffrey Lewis, CNN’e açıklamasında, Maxar şirketinin yaptığı görüntülerde, Yongbyon’daki nükleer araştırma tesisine ait arazide uranyum zenginleştirme fabrikasının inşa edilmekte olduğu görüldüğünü söyledi.
Uzmanın görüşüne göre, bu fabrika Kuzey Kore’ye silah nitelikteki nükleer materyallerin üretimini yüzde 25 oranında büyütme fırsatını verecek.
Lewis, “Yongbyon’daki son genişleme muhtemelen silah üretimi için nükleer materyal üretimini büyütme planını yansıtıyor” ifadesini kullandı.
Daha önce bu tesiste, alanı artırma yönünde yapılan çalışmaların burada daha fazla zenginleştirme santrifüjlerini yerleştirme fırsatını verdiğini söyleyen uzman, şöyle devam etti:
“Yaklaşık bin metrekare olan yeni alan, bin santrifüjün daha yerleştirilmesi için yeterli. Bin santrifüjün eklenmesi, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretim tesisinin kapasitesini yüzde 25 artıracak."