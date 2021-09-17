https://tr.sputniknews.com/20210917/cumhurbaskani-erdogan-akkuyu-nukleer-santralinin-1-unitesi-2023-mayista--tamamlanacak-1049002977.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin 1. ünitesi 2023 Mayıs'ta tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin 1. ünitesi 2023 Mayıs'ta tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali 1. ünitesinin 2023'ün Mayıs ayında tamamlanacağını açıkladı. 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T17:57+0300

2021-09-17T17:57+0300

2021-09-17T18:44+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

rusya

mersin

toplu açılış

açıklama

miting

nükleer savaş

konuşma

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuştu.Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali 1. ünitesinin 2023'ün Mayıs ayında tamamlanacağını açıkladı.Erdoğan'ın konuşmasından önce çıkanlar şöyle: * Siyaseti yalanla, iftirayla, çarpıtmayla ülke gündemini bulandırmak, insanları kandırmaya çalışmak sananlar, eserin, hizmetin, yatırımın kıymetini bilmezler.* Amacımız; ülkemize en kısa sürede ikinci, üçüncü nükleer santrallerine kavuşturacak adımları da atmaktır.* İhracatçılara ve KOBİ'lere 364 milyon TL kredi desteği verdik. Yangın ve sel afetlerinde zarar görenleri yalnız bırakmadık.* Ülkemize sığınan milyonlarca mağdura kucak açtık. Irak, Suriye, Afganistan'daki trajediler karşısında bizim kadar ilkeli tutum sergileyen ülke yoktur. Avrupa, göç konusunda somut adım atmalı.* Ülkemize diz çöktürmedik, isteyenlerin heveslerini kursaklarında bıraktık. 2023 inşallah bir dönüm noktası olacak.* 19 yılda Mersin'e 38 milyar lira yatırım yaptık. 47 sağlık tesisi inşa ettik. Mersin'i 1300 yataklı şehir hastanesiyle buluşturduk. Mersin'i 278 km ilave bölünmüş yola kavuşturduk. Mersin'e 2 yat limanı kazandırdık.* Siyaseti yalanla, iftirayla, çarpıtmayla ülke gündemini bulandırmak, insanları kandırmaya çalışmak sananlar eserin, hizmetin, yatırımın kıymetini bilmezler.

türkiye

rusya

mersin

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