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Deniz Akkaya, Selin Ciğerci hakkında 'FETÖ bağlantısı' iddiasıyla savcılığa dilekçe verdi
Deniz Akkaya, Selin Ciğerci hakkında 'FETÖ bağlantısı' iddiasıyla savcılığa dilekçe verdi
Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Deniz Akkaya, Selin Ciğerci hakkında FETÖ bağlantısı iddiası ile savcılığa dilekçe verdi. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T07:41+0300
2021-09-17T07:40+0300
türkiye
fetö
şikayet
deniz akkaya
selin ciğerci
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Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Deniz Akkaya, Instagram hesabından Selin Ciğerci hakkında açıklama yaptı. Akkaya paylaşımında, Selin Ciğerci için FETÖ ile ilgili bağlantıları olduğu iddiası ile mahkemeye şikayette bulundu.'Geriye ne kaldı'Akkaya, Ciğerci'nin boşanma davasının tek bir olaya hizmet ettiğini belirterek, "Şu ana kadar söylediğim her şey gerçekleşti. Geriye ne kaldı? FETÖ bağlantılı isimleri değil mi?" ifadelerini kullandı.Akkaya ayrıca, paylaşımında "Hasan Okan Selin Ciğerci için FETÖ terör örgütü ile ilgili bağlantıları ve Londra üzerinden götürdükleri ilişkilerini bugün savcılığa giderek şikayette bulundum. Ne dediysek o" dedi.Akkaya, olayla ilgili ayrıntıları yarın canlı yayında açıklayacağını söyledi.
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fetö, şikayet, deniz akkaya, selin ciğerci

Deniz Akkaya, Selin Ciğerci hakkında 'FETÖ bağlantısı' iddiasıyla savcılığa dilekçe verdi

07:41 17.09.2021
© Fotoğraf : Twitter Deniz Akkaya
Deniz Akkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Deniz Akkaya, Selin Ciğerci hakkında FETÖ bağlantısı iddiası ile savcılığa dilekçe verdi.
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Deniz Akkaya, Instagram hesabından Selin Ciğerci hakkında açıklama yaptı. Akkaya paylaşımında, Selin Ciğerci için FETÖ ile ilgili bağlantıları olduğu iddiası ile mahkemeye şikayette bulundu.

'Geriye ne kaldı'

Akkaya, Ciğerci'nin boşanma davasının tek bir olaya hizmet ettiğini belirterek, "Şu ana kadar söylediğim her şey gerçekleşti. Geriye ne kaldı? FETÖ bağlantılı isimleri değil mi?" ifadelerini kullandı.
Akkaya ayrıca, paylaşımında "Hasan Okan Selin Ciğerci için FETÖ terör örgütü ile ilgili bağlantıları ve Londra üzerinden götürdükleri ilişkilerini bugün savcılığa giderek şikayette bulundum. Ne dediysek o" dedi.
Akkaya, olayla ilgili ayrıntıları yarın canlı yayında açıklayacağını söyledi.
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