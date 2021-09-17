Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210917/didem-arslan-yilmazdan-susmayan-konuga-can-can-can-ay-cildiracagim-kaynana-olsam-seni-istemem-1048983565.html
Didem Arslan Yılmaz'dan susmayan konuğa: Çan çan çan, ay çıldıracağım, kaynana olsam seni istemem
Didem Arslan Yılmaz'dan susmayan konuğa: Çan çan çan, ay çıldıracağım, kaynana olsam seni istemem
Show TV'de yayınlanan 'Asla Vazgeçme' programına çıkan Azeri gelin Risale'nin kimseye söz hakkı tanımadan konuşması sunucu Didem Arslan Yılmaz'ın tepkisine yol... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T07:33+0300
2021-09-17T07:32+0300
yaşam
program
didem arslan yılmaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/10/1043410149_0:0:1241:698_1920x0_80_0_0_84265f6f1756fcb58043950e2609c634.jpg
27 yaşında 4. evliliğini yapan Azeri Risale, 10 yaşındaki çocuğuna kavuşmak için Show TV'de yayınlanan Didem Arslan'ın Vazgeçme programına başvurarak yardım istedi.Risale tarafından aldatıldığını ileri süren eşi Ramazan Bey ise canlı yayına çıkarak eşiyle yüzleşti. Ancak 27 yaşındaki kadının eşini ve kayınvalidesine söz hakkı vermeden sürekli konuşması sunucu Didem Arslan Yılmaz'ı sinirlendirdi. Uyarılara rağmen susmayan kadına sinirlenen Yılmaz, "Risale başkalarını da dinlememiz lazım. Bir dakika ne olur! Risale konuşturmuyorsun ki. Böyle konuşursan seni niye dinlesinler ya. Çan çan çan.. dur! Ay çıldıracağım, kaynana olsam seni istemem yani" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210825/didem-arslan-yilmaz-hakkinda-suc-duyurusu-1048332072.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/10/1043410149_88:0:1019:698_1920x0_80_0_0_d2ea4dc10d1a311eb6237aed64f421ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
program, didem arslan yılmaz

Didem Arslan Yılmaz'dan susmayan konuğa: Çan çan çan, ay çıldıracağım, kaynana olsam seni istemem

07:33 17.09.2021
© Fotoğraf : Show TVDidem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© Fotoğraf : Show TV
Abone ol
Show TV'de yayınlanan 'Asla Vazgeçme' programına çıkan Azeri gelin Risale'nin kimseye söz hakkı tanımadan konuşması sunucu Didem Arslan Yılmaz'ın tepkisine yol açtı. Sinirlerine hakim olamayan sunucu, "Çan çan çan, dur. Ay çıldıracağım, kaynana olsam seni istemem yani" diyerek tepki gösterdi.
27 yaşında 4. evliliğini yapan Azeri Risale, 10 yaşındaki çocuğuna kavuşmak için Show TV'de yayınlanan Didem Arslan'ın Vazgeçme programına başvurarak yardım istedi.
Risale tarafından aldatıldığını ileri süren eşi Ramazan Bey ise canlı yayına çıkarak eşiyle yüzleşti. Ancak 27 yaşındaki kadının eşini ve kayınvalidesine söz hakkı vermeden sürekli konuşması sunucu Didem Arslan Yılmaz'ı sinirlendirdi.
Uyarılara rağmen susmayan kadına sinirlenen Yılmaz, "Risale başkalarını da dinlememiz lazım. Bir dakika ne olur! Risale konuşturmuyorsun ki. Böyle konuşursan seni niye dinlesinler ya. Çan çan çan.. dur! Ay çıldıracağım, kaynana olsam seni istemem yani" dedi.
Didem Arslan Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
YAŞAM
Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu
25 Ağustos, 17:52
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
07:55Meteoroloji'den sağanak yağış, yıldırım ve dolu uyarısı
07:47Mesut Özil'den Eintracht Frankfurt taraftarlarına öpücük
07:41Deniz Akkaya, Selin Ciğerci hakkında 'FETÖ bağlantısı' iddiasıyla savcılığa dilekçe verdi
07:33Didem Arslan Yılmaz'dan susmayan konuğa: Çan çan çan, ay çıldıracağım, kaynana olsam seni istemem
07:24İstanbul'da aranan şahıslara operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında
05:43Bakan Kurum: Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını kararlılıkla sürdürmektedir
05:29Rusya, Tacikistan’daki üssünü T-72B3M tanklarıyla güçlendirecek
05:15Ukrayna, Rusya’yla savaş ihtimaline karşı sınırlarını güçlendiriyor
04:57ABD'de Cumhuriyetçi senatörler, Taliban'ın 'terör örgütü listesine' alınmasını talep etti
04:45İklim kaynaklı felaketlerde 17 binden fazla kişi öldü
04:05Rusya: Afganistan'ın yeniden imar maliyetinin büyük kısmını ABD üstlenmeli
03:50George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis Chauvin 2017'deki bir benzer olay için mahkemeye çıktı
03:32Fitch, Türkiye büyüme beklentisini yükseltti
03:25ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Fransa hayati ortağımız
03:08Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Tribünde bir taraftar olsaydım takımımla gurur duyardım
03:02Van Gogh'un yeni keşfedilen çizimi ilk kez Amsterdam'da sergilendi
02:44Fransa, denizaltı krizinden sonra Washington'daki ABD-Fransa dostluk galasını iptal etti
02:43Arkadaşlarıyla gezerken polise yakalanan koronavirüslü kadın: Maskem yok ki takayım
02:23ABD'de federal mahkeme, salgın nedeniyle göçmen ailelerin geri çevrilmesinin engellenmesine hükmetti
02:14Batman’da şüpheli çanta içinden el bombası çıktı