https://tr.sputniknews.com/20210917/didem-arslan-yilmazdan-susmayan-konuga-can-can-can-ay-cildiracagim-kaynana-olsam-seni-istemem-1048983565.html

Didem Arslan Yılmaz'dan susmayan konuğa: Çan çan çan, ay çıldıracağım, kaynana olsam seni istemem

Didem Arslan Yılmaz'dan susmayan konuğa: Çan çan çan, ay çıldıracağım, kaynana olsam seni istemem

Show TV'de yayınlanan 'Asla Vazgeçme' programına çıkan Azeri gelin Risale'nin kimseye söz hakkı tanımadan konuşması sunucu Didem Arslan Yılmaz'ın tepkisine yol... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T07:33+0300

2021-09-17T07:33+0300

2021-09-17T07:32+0300

yaşam

program

didem arslan yılmaz

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27 yaşında 4. evliliğini yapan Azeri Risale, 10 yaşındaki çocuğuna kavuşmak için Show TV'de yayınlanan Didem Arslan'ın Vazgeçme programına başvurarak yardım istedi.Risale tarafından aldatıldığını ileri süren eşi Ramazan Bey ise canlı yayına çıkarak eşiyle yüzleşti. Ancak 27 yaşındaki kadının eşini ve kayınvalidesine söz hakkı vermeden sürekli konuşması sunucu Didem Arslan Yılmaz'ı sinirlendirdi. Uyarılara rağmen susmayan kadına sinirlenen Yılmaz, "Risale başkalarını da dinlememiz lazım. Bir dakika ne olur! Risale konuşturmuyorsun ki. Böyle konuşursan seni niye dinlesinler ya. Çan çan çan.. dur! Ay çıldıracağım, kaynana olsam seni istemem yani" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210825/didem-arslan-yilmaz-hakkinda-suc-duyurusu-1048332072.html

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program, didem arslan yılmaz