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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T18:30+0300
2021-09-17T18:30+0300
politika
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
jean-yves le drian
dışişleri bakanlığı
dışişleri
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede Le Drain ile Çavuşoğlu'nun, ikili ilişkilerin yanı sıra başta Afganistan olmak üzere bölgesel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.
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türkiye, mevlüt çavuşoğlu, jean-yves le drian, dışişleri bakanlığı, dışişleri

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla görüştü

18:30 17.09.2021
© AAMevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü
Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede Le Drain ile Çavuşoğlu'nun, ikili ilişkilerin yanı sıra başta Afganistan olmak üzere bölgesel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.
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