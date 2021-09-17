Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede Le Drain ile Çavuşoğlu'nun, ikili ilişkilerin yanı sıra başta Afganistan olmak üzere bölgesel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede Le Drain ile Çavuşoğlu'nun, ikili ilişkilerin yanı sıra başta Afganistan olmak üzere bölgesel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.