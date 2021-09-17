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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York’ta en az gelişmiş ülkeler toplantısına katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York’ta en az gelişmiş ülkeler toplantısına katıldı
New York’ta 'En Az Gelişmiş Ülkeler Yıllık Bakanlar Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Az gelişmişlikle mücadele uluslararası toplumun... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T19:04+0300
2021-09-17T19:04+0300
2021-09-17T19:04+0300
dünya
abd
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
new york
açıklama
dışişleri bakanı
toplantı
görüşme
ülke
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkevi açılışı için gittiği ABD'nin New York kentinde temaslarına başladı.Çavuşoğlu, ilk olarak 'En Az Gelişmiş Ülkeler Yıllık Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda ülke temsilcileriyle görüşen Çavuşoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Az gelişmişlikle mücadele uluslararası toplumun önceliği olmalı” dedi.Çavuşoğlu, “Bu ülkelerin kalkınma çabalarını insani dış politikamız çerçevesinde desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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abd, türkiye, mevlüt çavuşoğlu, new york, açıklama, dışişleri bakanı, toplantı, görüşme, ülke
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York’ta en az gelişmiş ülkeler toplantısına katıldı
New York’ta 'En Az Gelişmiş Ülkeler Yıllık Bakanlar Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Az gelişmişlikle mücadele uluslararası toplumun önceliği olmalı” açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkevi açılışı için gittiği ABD'nin New York kentinde temaslarına başladı.
Çavuşoğlu, ilk olarak 'En Az Gelişmiş Ülkeler Yıllık Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda ülke temsilcileriyle görüşen Çavuşoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Az gelişmişlikle mücadele uluslararası toplumun önceliği olmalı” dedi.
Çavuşoğlu, “Bu ülkelerin kalkınma çabalarını insani dış politikamız çerçevesinde desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.