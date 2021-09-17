https://tr.sputniknews.com/20210917/diyarbakirda-polisin-otomobilinden-uyusturucu-cikti-cinsel-icerikli-video-ile-tehdit-edildim-1048993065.html

Diyarbakır'da polisin otomobilinden uyuşturucu çıktı: 'Cinsel içerikli video ile tehdit edildim'

Diyarbakır'da polisin otomobilinden uyuşturucu çıktı: 'Cinsel içerikli video ile tehdit edildim'

Diyarbakır'da kadın polis memurunun kullandığı araçtan 4 kilo 600 gram uyuşturucu çıktı. Polis memuru Emine E.'nin, "Serdar K., isimli kişi Lice'ye... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T13:32+0300

2021-09-17T13:32+0300

2021-09-17T13:31+0300

türkiye

operasyon

polis

uyuşturucu

şantaj

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Diyarbakır'da polis memuru Emine E., Serdar K. ve Mazlum Y. isimli iki kişiyle birlikte kendisine ait ve bir de kiralık araçla birlikte Lice kırsalına doğru hareket etti. Otomobillerin durumundan şüphelenen ekipler takibe başladı. Bir süre araçları takip eden polis, saat 23.00 sıralarında Serdar K. ve Mazlum Y. isimli iki kişinin içerisinde bulunduğu kiralık araç ve onu takip eden Emine E. isimli polis memuru kadının kullandığı aracı Kocaköy ilçesi Kokulupınar Mahallesi Mevkii dönüş yolunda durdurdu. Kadın polis memurunun otomobilinde yapılan aramalarda, 4 kilo 600 gram toz esrar, ikinci otomobilde yapılan aramada ise 70 bin lira para ele geçirildi.Polis ekipleri, Emine E., ile Serdar K. ve Mazlum Y.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan işlem başlatıldığı belirtildi.Öte yandan aracında 4 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirilen ve Diyarbakır'da polis memuru olarak görev yapan Emine E.'nin polisteki ilk ifadesinde, ''Ellerinde cinsel içerikli video görüntülerim olduğundan dolayı bankadan tehditle kredi çektirdiler. Serdar K., isimli kişi, Lice'ye kendileriyle birlikte gelmem konusunda elinde bulunan cinsel içerikli videodan dolayı tehditlerde bulundu. Uyuşturucu madde getireceklerini bilmediğimden dolayı gitmek zorunda kaldım'' dediği öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20210428/uyusturucu-bulunan-otomobille-arama-noktasindan-kacarken-polise-aracina-carptilar--1044373155.html

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operasyon, polis, uyuşturucu, şantaj