Dolar/TL kurunda yükseliş

Dolar/TL kurundaki geçen haftadan başlayan ve bu haftanın ortasına kadar devam eden 8.45 civarındaki yatay seyir, son iki işlem gününde değişti. Küresel piyasalarda dolar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası sıkılaştırmasına başlayacağına dair beklentilerin yeniden güçlenmesiyle diğer başlıca para birimleri karşısında üç haftalık zirvesinin yakınında işlem görüyor. Dolar endeksi, 92.865 seviyesine çıkarak üç haftalık zirvesi 92.965’e yaklaştı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) erken faiz indirimi izlenimi yaratan mesajları sonrası 8.3 seviyesinden yönünü yukarı çeviren dolar/TL, ABD etkisiyle de yükselişini görece hızlandırdı. Dolar 8.6030 seviyesine kadar çıkarken, TL haftalık bazda yüzde 1.5 civarı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.
ABD'den gelen verilerle değer kazanan dolar, TL karşısında da güçlendi. Dolar/TL kuru 8.60 seviyesine kadar çıktı.
Dolar/TL kurundaki geçen haftadan başlayan ve bu haftanın ortasına kadar devam eden 8.45 civarındaki yatay seyir, son iki işlem gününde değişti.
Küresel piyasalarda dolar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası sıkılaştırmasına başlayacağına dair beklentilerin yeniden güçlenmesiyle diğer başlıca para birimleri karşısında üç haftalık zirvesinin yakınında işlem görüyor. Dolar endeksi, 92.865 seviyesine çıkarak üç haftalık zirvesi 92.965’e yaklaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) erken faiz indirimi izlenimi yaratan mesajları sonrası 8.3 seviyesinden yönünü yukarı çeviren dolar/TL, ABD etkisiyle de yükselişini görece hızlandırdı. Dolar 8.6030 seviyesine kadar çıkarken, TL haftalık bazda yüzde 1.5 civarı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.