https://tr.sputniknews.com/20210917/elmali-davasinda-6-durusma-tutuklama-talebine-ret-1049006510.html

Elmalı davasında 6. duruşma: Tutuklama talebine ret

Elmalı davasında 6. duruşma: Tutuklama talebine ret

Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan anne, üvey baba ve dayı 6'ncı kez hakim karşısına çıktı. Sanıklar suçlamaları kabul... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T19:57+0300

2021-09-17T19:57+0300

2021-09-17T20:00+0300

türkiye

antalya

çocuk

cinsel

üvey baba

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

elmalı davası

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Antalya'nın Elmalı ilçesinde istismara uğradıkları iddia edilen iki kardeşin annesi, üvey babası ile dayısının yargılanmasına devam edildi.Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar, çocukların annesi M.A, üvey baba R.A. ve dayı S.C.G. hazır bulunurken, taraf avukatları ile farklı illerden gelen baro avukatı ve dernek temsilcileri de katıldı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanıkların üst hadden cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını talep etti.Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatı Serap Ertuğrul da sosyal hizmetler uzmanının yazdığı son raporun dikkate alınmaması gerektiğini ifade etti.'Çocukların akıbetinden haberi yok'Raporda babaannenin hastalığından bahsedilerek çocukların babaanneden alındığını aktaran Ertuğrul, "Babaanne için tam teşekküllü bir hastaneden rapor alınmalıdır. Çocukların akıbetinden babaannenin haberi yoktur. Çocuklar ağır ilaçlar kullanmaktadırlar. Çocuklar için de tam teşekküllü bir hastaneden rapor alınmalıdır. Sanıkların çelişkili beyanları vardır. Suç vasfı gözetilerek, sanıkların tutuklanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.Duruşma savcısı, mevcut delil durumu neticesi ve kuvvetli suç oluştuğu gerekçesiyle sanıkların tutuklanmalarını talep etti.Sanık M.A ise haksız yere linçe uğradıklarını, oğlunun yanına gelmeden önceki telefon görüşmelerinin alınmasını istediğini belirtti.Çocukları için mücadele ettiğini anlatan M.A, suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.Sanık R.A. da babaannenin çocuklara bakamadığıyla ilgili raporların dosyada yer aldığını, suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.Sanık avukatı ise diğer baro ve derneklerin katılma talebini kabul etmediklerini belirterek, çocukların savunmalarının delil olarak kabul edilmesini istedi.Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmalarının devam edilmesine karar vererek, duruşmayı 15 Kasım'a erteledi.

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antalya, çocuk, cinsel, üvey baba, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, elmalı davası