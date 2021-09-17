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En düşük vaka oranında 3'üncü sıradaki Antalya'da aşılanma oranı yüzde 90
En düşük vaka oranında 3'üncü sıradaki Antalya'da aşılanma oranı yüzde 90
Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, vaka sayısında en düşük üç şehirden biri olan Antalya’da hedefin yüzde 95-96 aşılanma oranı olduğunu söyledi. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T13:12+0300
2021-09-17T13:12+0300
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aşılama
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pcr
vaka sayısı
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Koronavirüsle mücadelede, bugün itibariyle yüzde 89.2 aşılanma oranıyla Türkiye'de 9'uncu sırada yer alan Antalya, insidans haritasındaki 100 binde 40.46 vaka sayısıyla en düşük vaka sayısı bulunan 3'üncü şehir konumunda. Antalya'nın aşılanma oranında Türkiye'de ilk 10'da bulunduğuna dikkat çeken Ünal Hülür, birinci dozda yüzde 90'a yaklaşan Antalya'nın ikinci doz aşıda yüzde 65, hedef nüfusa göre üçüncü doz aşıdaki oranın ise yine yüzde 90'lara yaklaşıldığını kaydetti.Milli eğitimde aşılanma oranı yüzde 92Vatandaşın aşıya olan ilgisinin oldukça yoğun olduğundan bahseden Hülür, Milli Eğitim'de öğretmen ve çalışanların aşılanma oranını da yüzde 92'ye ulaştığını bildirdi. Hülür, şunları söyledi:'Aşılanmada yüzde 95-96'lara ulaşacağımızı ümit ediyorum'Aşı olmayanlar için getirilen PCR testi ve HES kodu zorunluluğuyla birlikte aşılanmada artışın devam ettiğini belirten Hülür, “PCR testi ve HES kodu zorunluluklarıyla, aşılanmada artışın bir miktar arttığını görüyoruz. İnşallah kısa sürede biz aşılanmada yüzde 95-96'lara ulaşacağımızı ümit ediyorum” dedi.'Rakamlar yükselmeden kışı atlatmak istiyoruz'Aşılanma oranının yükselmesiyle birlikte vaka sayısının düşüşe geçtiğini, yoğun bakımlardaki doluluğun da azaldığını ifade eden Hülür, “Aşı oranı artması, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmayla birlikte bu rakamları yükseltmeden kışı atlatmak istiyoruz. Her bir vaka artışı, yoğun bakıma yansıyor. Şu anki durumu muhafaza etmeli, hatta bunun da altına düşmeliyiz. Herkesi aşı olmaya, olanların da ikinci ve üçüncü dozlarını takip etmeye, maske ve mesafe kurallarına uymaya davet ediyorum” diye konuştu.
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türkiye, antalya, aşılama, koronavirüs, pcr, vaka sayısı, hes kodu

En düşük vaka oranında 3'üncü sıradaki Antalya'da aşılanma oranı yüzde 90

13:12 17.09.2021
© DHAYerli aşı Faz-2 uygulama İstanbul
Yerli aşı Faz-2 uygulama İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© DHA
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Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, vaka sayısında en düşük üç şehirden biri olan Antalya’da hedefin yüzde 95-96 aşılanma oranı olduğunu söyledi.
Koronavirüsle mücadelede, bugün itibariyle yüzde 89.2 aşılanma oranıyla Türkiye'de 9'uncu sırada yer alan Antalya, insidans haritasındaki 100 binde 40.46 vaka sayısıyla en düşük vaka sayısı bulunan 3'üncü şehir konumunda.
Antalya'nın aşılanma oranında Türkiye'de ilk 10'da bulunduğuna dikkat çeken Ünal Hülür, birinci dozda yüzde 90'a yaklaşan Antalya'nın ikinci doz aşıda yüzde 65, hedef nüfusa göre üçüncü doz aşıdaki oranın ise yine yüzde 90'lara yaklaşıldığını kaydetti.

Milli eğitimde aşılanma oranı yüzde 92

Vatandaşın aşıya olan ilgisinin oldukça yoğun olduğundan bahseden Hülür, Milli Eğitim'de öğretmen ve çalışanların aşılanma oranını da yüzde 92'ye ulaştığını bildirdi. Hülür, şunları söyledi:

"Okulların açılmasıyla birlikte hem yaşı uygun olan öğrencilerin, hem de milli eğitimde çalışanlar ile öğretmenlerin aşı olması son derece önemli. Milli eğitimdeki oran, sağlık çalışanlarındaki oranla aynı seviyeye çıktı. Antalya'nın milli eğitimde öğretmenler ve çalışanlar dahil aşılanma oranı yüzde 92'ye kadar çıktı."

'Aşılanmada yüzde 95-96'lara ulaşacağımızı ümit ediyorum'

Aşı olmayanlar için getirilen PCR testi ve HES kodu zorunluluğuyla birlikte aşılanmada artışın devam ettiğini belirten Hülür, “PCR testi ve HES kodu zorunluluklarıyla, aşılanmada artışın bir miktar arttığını görüyoruz. İnşallah kısa sürede biz aşılanmada yüzde 95-96'lara ulaşacağımızı ümit ediyorum” dedi.

'Rakamlar yükselmeden kışı atlatmak istiyoruz'

Aşılanma oranının yükselmesiyle birlikte vaka sayısının düşüşe geçtiğini, yoğun bakımlardaki doluluğun da azaldığını ifade eden Hülür, “Aşı oranı artması, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmayla birlikte bu rakamları yükseltmeden kışı atlatmak istiyoruz. Her bir vaka artışı, yoğun bakıma yansıyor. Şu anki durumu muhafaza etmeli, hatta bunun da altına düşmeliyiz. Herkesi aşı olmaya, olanların da ikinci ve üçüncü dozlarını takip etmeye, maske ve mesafe kurallarına uymaya davet ediyorum” diye konuştu.
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