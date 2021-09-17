https://tr.sputniknews.com/20210917/en-dusuk-vaka-oraninda-3uncu-siradaki-antalyada-asilanma-orani-yuzde-90-1048992243.html

En düşük vaka oranında 3'üncü sıradaki Antalya'da aşılanma oranı yüzde 90

En düşük vaka oranında 3'üncü sıradaki Antalya'da aşılanma oranı yüzde 90

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, vaka sayısında en düşük üç şehirden biri olan Antalya’da hedefin yüzde 95-96 aşılanma oranı olduğunu söyledi. 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T13:12+0300

2021-09-17T13:12+0300

2021-09-17T13:12+0300

koronavirüs

türkiye

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aşılama

koronavirüs

pcr

vaka sayısı

hes kodu

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Koronavirüsle mücadelede, bugün itibariyle yüzde 89.2 aşılanma oranıyla Türkiye'de 9'uncu sırada yer alan Antalya, insidans haritasındaki 100 binde 40.46 vaka sayısıyla en düşük vaka sayısı bulunan 3'üncü şehir konumunda. Antalya'nın aşılanma oranında Türkiye'de ilk 10'da bulunduğuna dikkat çeken Ünal Hülür, birinci dozda yüzde 90'a yaklaşan Antalya'nın ikinci doz aşıda yüzde 65, hedef nüfusa göre üçüncü doz aşıdaki oranın ise yine yüzde 90'lara yaklaşıldığını kaydetti.Milli eğitimde aşılanma oranı yüzde 92Vatandaşın aşıya olan ilgisinin oldukça yoğun olduğundan bahseden Hülür, Milli Eğitim'de öğretmen ve çalışanların aşılanma oranını da yüzde 92'ye ulaştığını bildirdi. Hülür, şunları söyledi:'Aşılanmada yüzde 95-96'lara ulaşacağımızı ümit ediyorum'Aşı olmayanlar için getirilen PCR testi ve HES kodu zorunluluğuyla birlikte aşılanmada artışın devam ettiğini belirten Hülür, “PCR testi ve HES kodu zorunluluklarıyla, aşılanmada artışın bir miktar arttığını görüyoruz. İnşallah kısa sürede biz aşılanmada yüzde 95-96'lara ulaşacağımızı ümit ediyorum” dedi.'Rakamlar yükselmeden kışı atlatmak istiyoruz'Aşılanma oranının yükselmesiyle birlikte vaka sayısının düşüşe geçtiğini, yoğun bakımlardaki doluluğun da azaldığını ifade eden Hülür, “Aşı oranı artması, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmayla birlikte bu rakamları yükseltmeden kışı atlatmak istiyoruz. Her bir vaka artışı, yoğun bakıma yansıyor. Şu anki durumu muhafaza etmeli, hatta bunun da altına düşmeliyiz. Herkesi aşı olmaya, olanların da ikinci ve üçüncü dozlarını takip etmeye, maske ve mesafe kurallarına uymaya davet ediyorum” diye konuştu.

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türkiye, antalya, aşılama, koronavirüs, pcr, vaka sayısı, hes kodu