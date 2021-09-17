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https://tr.sputniknews.com/20210917/erdogan-2023te-sandikta-guven-tazeleyerek-millete-hizmet-yolculugumuzu-devam-ettirmek-istiyoruz-1048989186.html
Erdoğan: 2023'te sandıkta güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz
Erdoğan: 2023'te sandıkta güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek seçimle ilgili olarak "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023'te sandıkta halkımızın nezdinde yeniden güven... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T11:50+0300
2021-09-17T12:17+0300
recep tayyip erdoğan
politika
ak parti
mhp
seçim
cumhurbaşkanlığı
2023
eleştiri
muhalefet
cumhur ittifakı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mersin İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.Burada 2023'te düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine değinen Erdoğan, "2023'te inşallah cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini de gerçekleştireceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023'te sandıkta halkımızın nezdinde yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz" dedi.Erdoğan, parti teşkilatlarına "AK Parti'nin hizmetlerini, ekonomide, demokraside, hukukta, savunma sanayinde, güvenlikte hayata geçirdiği reformları doğru bir şekilde halkımıza anlatmalıyız. Sadece geçmişteki başarılarımızı değil, başta 2023 hedeflerimiz olmak üzere 2053 ve 2071 vizyonlarımızı da milletimizle paylaşmalıyız. Bakınız biz diğerleri gibi lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz" diye seslendi.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:- Eğitimden çalışma hayatına, ulaşımdan spora, adaletten güvenliğe kadar birçok alanda açılışlar, kabuller, hizmete alma törenleri gerçekleştirdik. Görüyorsunuz, yan gelip yatma yok. Gençlerimizle bir araya gelerek onların coşkusuna, dinamizmine ortak olduk. Sıcak demedik, yağmur demedik, uzak demedik. Milletimizle kucaklaşmak, milletimizle buluşmak için tüm şartları zorladık.'Onların gündeminde iftira var, bühtan var, yalan terörü var'- Sıkıntılarla karşılaşsak da ya bir yol bularak, ya bir yol açarak ülkemize hizmet mücadelemizi kararlılıkla sürdürdük. Muhalefet genel başkanları evlerinin odaları arasında dolaşırken biz doğrudan doğudan batıya, kuzeyden güneye, tüm Türkiye'yi geziyoruz. Muhalefet sadece belli illere, toplumun belli kesimlerine hapsolmuşken biz tüm renkleriyle 84 milyona ulaşıyoruz. Muhalefet sen ben kavgasında vakit öldürürken, biz ülkemizi hedeflerine kavuşturmak için koşturuyoruz. Onların gündeminde iftira var, bühtan var, yalan terörü var, yıkım var, engellemek var, takoz olmak var. 'Onların gündeminde ülkeyi germek var'- Onların gündeminde Türkiye'yi eski karanlık günlerine geri döndürmek var. Onların gündeminde yasak var, ötekileştirme var. Onların gündeminde milletimizin değerlerini aşağılamak, milletimizin demokratik kazanımlarını gasp etmek var. Onların gündeminde ülkeyi germek, kaosa sürüklemek, nefret siyasetiyle insanımızı kutuplaştırmak var. 'Bu acı gerçeklerle yüzleşmek yerine sağa sola saldırarak suçlarını örtme çabasındalar'- Muhalefetin nasıl bir Türkiye hayali kurduğunu gördük, bırakın Türkiye'yi, belediye bile yönetemediklerine şahit olduk. Seçim öncesinde bol keseden dağıttıkları ne kadar vaat varsa, hepsinin altında ezildiler. Seçim meydanlarında millete verdikleri sözlerin hiçbirini hayata geçiremediler. Çöp toplamadan şehir içi ulaşımına kadar hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorlar. Artık illerde sular akmıyor, sular. En temel belediye hizmetlerini dahi yerine getiremeyen bir beceriksizlikle muhatapız. Çok daha vahimi, bu acı gerçeklerle yüzleşmek yerine sağa sola saldırarak suçlarını örtme çabasındalar. - Bizim nazarımızda insanı meşrebine, mezhebine, inancına göre ayırmak yoktur. Şehirleri oy pusulasına göre tasnif etmek de yoktur. - Her eleştiriye anında cevap vereceğiz, muhalefetin yalan terörünün üstesinden hakikatin güneşiyle geleceğiz. Ağır başlıklıktan, suhuletten, kardeşlikten taviz vermeden bu mücadeleyi yürüteceğiz. - Nasip olursa Pazar günü Amerika'dayız ve Pazartesi günü New York'ta, BM'nin tam karşısında 36 katlı Türkevi'nin açılışını yapacağız.
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recep tayyip erdoğan, ak parti, mhp, seçim, cumhurbaşkanlığı, 2023, eleştiri, muhalefet, cumhur ittifakı

Erdoğan: 2023'te sandıkta güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz

11:50 17.09.2021 (güncellendi: 12:17 17.09.2021)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek seçimle ilgili olarak "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023'te sandıkta halkımızın nezdinde yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mersin İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.
Burada 2023'te düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine değinen Erdoğan, "2023'te inşallah cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini de gerçekleştireceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023'te sandıkta halkımızın nezdinde yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz" dedi.
Erdoğan, parti teşkilatlarına "AK Parti'nin hizmetlerini, ekonomide, demokraside, hukukta, savunma sanayinde, güvenlikte hayata geçirdiği reformları doğru bir şekilde halkımıza anlatmalıyız. Sadece geçmişteki başarılarımızı değil, başta 2023 hedeflerimiz olmak üzere 2053 ve 2071 vizyonlarımızı da milletimizle paylaşmalıyız. Bakınız biz diğerleri gibi lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz" diye seslendi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
- Eğitimden çalışma hayatına, ulaşımdan spora, adaletten güvenliğe kadar birçok alanda açılışlar, kabuller, hizmete alma törenleri gerçekleştirdik. Görüyorsunuz, yan gelip yatma yok. Gençlerimizle bir araya gelerek onların coşkusuna, dinamizmine ortak olduk. Sıcak demedik, yağmur demedik, uzak demedik. Milletimizle kucaklaşmak, milletimizle buluşmak için tüm şartları zorladık.

'Onların gündeminde iftira var, bühtan var, yalan terörü var'

- Sıkıntılarla karşılaşsak da ya bir yol bularak, ya bir yol açarak ülkemize hizmet mücadelemizi kararlılıkla sürdürdük. Muhalefet genel başkanları evlerinin odaları arasında dolaşırken biz doğrudan doğudan batıya, kuzeyden güneye, tüm Türkiye'yi geziyoruz. Muhalefet sadece belli illere, toplumun belli kesimlerine hapsolmuşken biz tüm renkleriyle 84 milyona ulaşıyoruz. Muhalefet sen ben kavgasında vakit öldürürken, biz ülkemizi hedeflerine kavuşturmak için koşturuyoruz. Onların gündeminde iftira var, bühtan var, yalan terörü var, yıkım var, engellemek var, takoz olmak var.

'Onların gündeminde ülkeyi germek var'

- Onların gündeminde Türkiye'yi eski karanlık günlerine geri döndürmek var. Onların gündeminde yasak var, ötekileştirme var. Onların gündeminde milletimizin değerlerini aşağılamak, milletimizin demokratik kazanımlarını gasp etmek var. Onların gündeminde ülkeyi germek, kaosa sürüklemek, nefret siyasetiyle insanımızı kutuplaştırmak var.

'Bu acı gerçeklerle yüzleşmek yerine sağa sola saldırarak suçlarını örtme çabasındalar'

- Muhalefetin nasıl bir Türkiye hayali kurduğunu gördük, bırakın Türkiye'yi, belediye bile yönetemediklerine şahit olduk. Seçim öncesinde bol keseden dağıttıkları ne kadar vaat varsa, hepsinin altında ezildiler. Seçim meydanlarında millete verdikleri sözlerin hiçbirini hayata geçiremediler. Çöp toplamadan şehir içi ulaşımına kadar hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorlar. Artık illerde sular akmıyor, sular. En temel belediye hizmetlerini dahi yerine getiremeyen bir beceriksizlikle muhatapız. Çok daha vahimi, bu acı gerçeklerle yüzleşmek yerine sağa sola saldırarak suçlarını örtme çabasındalar.
- Bizim nazarımızda insanı meşrebine, mezhebine, inancına göre ayırmak yoktur. Şehirleri oy pusulasına göre tasnif etmek de yoktur.
- Her eleştiriye anında cevap vereceğiz, muhalefetin yalan terörünün üstesinden hakikatin güneşiyle geleceğiz. Ağır başlıklıktan, suhuletten, kardeşlikten taviz vermeden bu mücadeleyi yürüteceğiz.
- Nasip olursa Pazar günü Amerika'dayız ve Pazartesi günü New York'ta, BM'nin tam karşısında 36 katlı Türkevi'nin açılışını yapacağız.
5134000
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