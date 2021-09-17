https://tr.sputniknews.com/20210917/eski-imar-mudurune-cocuk-istismari-goruntuleri-nedeniyle-2-yil-9-ay-hapis-1048990191.html

Eski imar müdürüne çocuk istismarı görüntüleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis

Eski imar müdürüne çocuk istismarı görüntüleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis

Bolu Belediyesi'nde 6 yıl imar ve şehircilik müdürü olarak görev yapan Mehmet Özen, bilgisayarında tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle tutuksuz... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T12:27+0300

2021-09-17T12:27+0300

2021-09-17T12:27+0300

türkiye

bolu

çocuk istismarı

istismar

çocuk istismarı

hapis cezası

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Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geçen yıl ekim ayında ihbar üzerine, Bolu Belediyesi’nde 6 yıldır imar ve şehircilik müdürü olarak görev yapan Mehmet Özen'i takibe aldı.Özen'in bilgisayarında inceleme yapan ekipler, çok sayıda müstehcen çocuk içerikleri indirildiğini tespit etti. Yasak içerikleri bilgisayarında bulundurduğu tespit edilen Özen, gözaltına alındı. Mehmet Özen, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Mehmet Özen hakkında Bolu 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'Çocukların kullanıldığı müstehcen ürünleri bulundurma' suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yargılama sürecinde, sanığın avukatlarının 'suçun değişme ihtimali' yönündeki itirazı üzerine Mehmet Özen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.2 yıl 9 ay hapis cezasıBolu 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz yargılanan Mehmet Özen hakim karşısına çıktı. Duruşmada son sözleri sorulan sanık Özen, suçlamaları reddederek içeriklerden haberi olmadığını belirtip beraatini talep etti. Mahkeme, eldeki delil durumu nedeniyle suçun işlenmiş olduğuna kanaat getirerek Mehmet Özen'in 2 yıl 9 ay hapis cezası ve 5 bin TL para cezasına çarptırılmasına karar verdi.Bu arada, Mehmet Özen'in, aldığı hapis cezası kararının Bolu Belediyesi'ne tebliğ edilmesiyle birlikte Özen'in memurluk görevine de son verildi.

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