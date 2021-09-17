Rayo Vallecano, Galatasaray’dan ayrılmasının ardından 1 sezonluk sözleşme imzaladığı Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao’yu taraftarına ve basına tanıttı.Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Vallecas Stadı’nda yapılan tanıtıma eşi ve 5 çocuğuyla birlikte gelen Kolombiyalı 35 yaşındaki futbolcuya, tribündeki çok sayıda taraftar sevgi gösterisinde bulundu.Falcao, tanıtımın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Galatasaray’dan ayrılma sebebin ne?" ve "Galatasaray, Lazio’yu 1-0 mağlup etti. Ne söylemek istersin?" şeklindeki sorularına şu yanıtı verdi:"Harika. Galatasaraylı futbolcular, büyük arkadaşlarım için çok çok mutluyum. Orada kalbimin bir kısmını bıraktım. Dışarıdan Galatasaray’ı her zaman destekleyeceğim. Ayrılmak üzücüydü. Bazı şeyler iyi gitmedi ve ayrılmak zorunda kaldım ama ben Galatasaray taraftarlarından biriyim."
Rayo Vallecano'da imza töreninde konuşan Radamel Falcao, "Galatasaray’da kalbimin bir kısmını bıraktım. Dışarıdan her zaman destekleyeceğim. Ayrılmak üzücüydü" dedi.
Rayo Vallecano, Galatasaray’dan ayrılmasının ardından 1 sezonluk sözleşme imzaladığı Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao’yu taraftarına ve basına tanıttı.
Fanatik gazetesinde yer alan habere göreVallecas Stadı’nda yapılan tanıtıma eşi ve 5 çocuğuyla birlikte gelen Kolombiyalı 35 yaşındaki futbolcuya, tribündeki çok sayıda taraftar sevgi gösterisinde bulundu.
Falcao, tanıtımın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Galatasaray’dan ayrılma sebebin ne?" ve "Galatasaray, Lazio’yu 1-0 mağlup etti. Ne söylemek istersin?" şeklindeki sorularına şu yanıtı verdi:
"Harika. Galatasaraylı futbolcular, büyük arkadaşlarım için çok çok mutluyum. Orada kalbimin bir kısmını bıraktım. Dışarıdan Galatasaray’ı her zaman destekleyeceğim. Ayrılmak üzücüydü. Bazı şeyler iyi gitmedi ve ayrılmak zorunda kaldım ama ben Galatasaray taraftarlarından biriyim."