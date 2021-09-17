https://tr.sputniknews.com/20210917/falcao-galatasarayda-kalbimin-bir-kismini-biraktim-1049002581.html

Falcao: Galatasaray’da kalbimin bir kısmını bıraktım

Falcao: Galatasaray’da kalbimin bir kısmını bıraktım

Rayo Vallecano'da imza töreninde konuşan Radamel Falcao, "Galatasaray’da kalbimin bir kısmını bıraktım. Dışarıdan her zaman destekleyeceğim. Ayrılmak üzücüydü"... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T17:26+0300

2021-09-17T17:26+0300

2021-09-17T17:26+0300

yaşam

galatasaray

transfer

radamel falcao

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1049002049_0:0:1303:733_1920x0_80_0_0_872d48cc4e427ec5a72d9ff09f78c07c.png

Rayo Vallecano, Galatasaray’dan ayrılmasının ardından 1 sezonluk sözleşme imzaladığı Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao’yu taraftarına ve basına tanıttı.Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Vallecas Stadı’nda yapılan tanıtıma eşi ve 5 çocuğuyla birlikte gelen Kolombiyalı 35 yaşındaki futbolcuya, tribündeki çok sayıda taraftar sevgi gösterisinde bulundu.Falcao, tanıtımın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Galatasaray’dan ayrılma sebebin ne?" ve "Galatasaray, Lazio’yu 1-0 mağlup etti. Ne söylemek istersin?" şeklindeki sorularına şu yanıtı verdi:"Harika. Galatasaraylı futbolcular, büyük arkadaşlarım için çok çok mutluyum. Orada kalbimin bir kısmını bıraktım. Dışarıdan Galatasaray’ı her zaman destekleyeceğim. Ayrılmak üzücüydü. Bazı şeyler iyi gitmedi ve ayrılmak zorunda kaldım ama ben Galatasaray taraftarlarından biriyim."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

galatasaray, transfer, radamel falcao