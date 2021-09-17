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Fanatik yazarı Yıldırım: TRT'den Rıdvan Dilmen'e yıllık 8.5 milyon lira ücret
Fanatik yazarı Yıldırım: TRT'den Rıdvan Dilmen'e yıllık 8.5 milyon lira ücret
Fanatik yazarı Orhan Yıldırım, TRT'nin spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'e yıllık 8.5 milyon TL ödeyeceğini ileri sürdü. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T13:14+0300
2021-09-17T13:14+0300
yaşam
trt
rıdvan dilmen
yorum
maaş
orhan yıldırım
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Uzun yıllar NTV ekranlarında yayınlanan '%100 Futbol' programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, yeni sezonda Süper Lig maçlarını yorumlamak için TRT ile el sıkışmıştı.Bununla ilgili kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Fanatik gazetesi yazarı Orhan Yıldırım, Dilmen’in TRT’den yıllık 8.5 milyon TL kazanacağını öne sürdü.Dilmen'e aylık 700 bin liranın üzerinde ücret ödendiğini iddia eden Yıldırım; TRT, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'yı da etiketlediği paylaşımında "Atomu yeniden mi parçalıyor ki, bu paralar peşkeş çekiliyor. TV'de üste para verip yorum yapacak çok kişi var" dedi.Yıldırım, bir sonraki paylaşımında da "AB'nin dev ekonomilerine sahip ülkeleri; Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ile İngiltere’de devlet TV'leri, bir yorumcuya yıllık 8.5 milyon euro verir mi? Aynı cevabı aldık; 850 bin euro verseler hükümet düşer. Halkın sırtından geçinen TRT, Rıdvan Dilmen’e 8.5 trilyon nasıl öder?" diye yazdı.
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trt, rıdvan dilmen, yorum, maaş, orhan yıldırım

Fanatik yazarı Yıldırım: TRT'den Rıdvan Dilmen'e yıllık 8.5 milyon lira ücret

13:14 17.09.2021
© Fotoğraf : YouTubeRıdvan Dilmen
Rıdvan Dilmen - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Fanatik yazarı Orhan Yıldırım, TRT'nin spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'e yıllık 8.5 milyon TL ödeyeceğini ileri sürdü.
Uzun yıllar NTV ekranlarında yayınlanan '%100 Futbol' programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, yeni sezonda Süper Lig maçlarını yorumlamak için TRT ile el sıkışmıştı.
Bununla ilgili kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Fanatik gazetesi yazarı Orhan Yıldırım, Dilmen’in TRT’den yıllık 8.5 milyon TL kazanacağını öne sürdü.
Dilmen'e aylık 700 bin liranın üzerinde ücret ödendiğini iddia eden Yıldırım; TRT, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'yı da etiketlediği paylaşımında "Atomu yeniden mi parçalıyor ki, bu paralar peşkeş çekiliyor. TV'de üste para verip yorum yapacak çok kişi var" dedi.
Yıldırım, bir sonraki paylaşımında da "AB'nin dev ekonomilerine sahip ülkeleri; Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ile İngiltere’de devlet TV'leri, bir yorumcuya yıllık 8.5 milyon euro verir mi? Aynı cevabı aldık; 850 bin euro verseler hükümet düşer. Halkın sırtından geçinen TRT, Rıdvan Dilmen’e 8.5 trilyon nasıl öder?" diye yazdı.
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