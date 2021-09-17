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Fanatik yazarı Yıldırım: TRT'den Rıdvan Dilmen'e yıllık 8.5 milyon lira ücret
© Fotoğraf : YouTubeRıdvan Dilmen
© Fotoğraf : YouTube
Fanatik yazarı Orhan Yıldırım, TRT'nin spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'e yıllık 8.5 milyon TL ödeyeceğini ileri sürdü.
Uzun yıllar NTV ekranlarında yayınlanan '%100 Futbol' programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, yeni sezonda Süper Lig maçlarını yorumlamak için TRT ile el sıkışmıştı.
Bununla ilgili kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Fanatik gazetesi yazarı Orhan Yıldırım, Dilmen’in TRT’den yıllık 8.5 milyon TL kazanacağını öne sürdü.
Dilmen'e aylık 700 bin liranın üzerinde ücret ödendiğini iddia eden Yıldırım; TRT, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'yı da etiketlediği paylaşımında "Atomu yeniden mi parçalıyor ki, bu paralar peşkeş çekiliyor. TV'de üste para verip yorum yapacak çok kişi var" dedi.
Bu @trt ve genel müdürü @zahidsobaci ses yok! Halktan alınan katkı payı ile @RidvanDilmen8 e yıllık 8.5 milyon eski para ile (8.5 trilyon) aylık 700 binin üstünde ücret.— Orhan Yıldırım🇹🇷 (@OfficialOrhan69) September 16, 2021
Atomu yeniden mi parçalıyor ki, bu paralar peşkeş çekiliyor. Tv de üste para verip yorum yapacak çok kişi var!
Yıldırım, bir sonraki paylaşımında da "AB'nin dev ekonomilerine sahip ülkeleri; Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ile İngiltere’de devlet TV'leri, bir yorumcuya yıllık 8.5 milyon euro verir mi? Aynı cevabı aldık; 850 bin euro verseler hükümet düşer. Halkın sırtından geçinen TRT, Rıdvan Dilmen’e 8.5 trilyon nasıl öder?" diye yazdı.
AB nin dev ekonomilerine sahip ülkeleri; Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ile İngiltere’de devlet Tv leri, bir yorumcuya yıllık 8.5 milyon Euro verir mi?— Orhan Yıldırım🇹🇷 (@OfficialOrhan69) September 14, 2021
Aynı cevabı aldık; 850 bin Euro verseler hükümet düşer!
Halkın sırtından geçinen @trt Rıdvan Dilmen’e 8.5 trilyon nasıl öder