https://tr.sputniknews.com/20210917/fatih-erbakan-pcr-testi-zorunluluguna-karsi-danistaya-basvurduk-1049001727.html

Fatih Erbakan: PCR testi zorunluluğuna karşı Danıştay'a başvurduk

Fatih Erbakan: PCR testi zorunluluğuna karşı Danıştay'a başvurduk

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, zorunlu PCR testleriyle ilgili olarak "Büyük bir zorlama ve zulüm. Vatandaş PCR işkencesi çekmemek için aşı oluyor... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T17:04+0300

2021-09-17T17:04+0300

2021-09-17T17:05+0300

türkiye

danıştay

fatih erbakan

yeniden refah partisi

koronavirüs

koronavirüsle mücadele

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kayseri ziyaretleri kapsamında basın mensupları ile bir araya geldi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı süren aşılama çalışmalarına değinen Erbakan, "Aşı ile ilgili konular; gündemi meşgul eden konular. 2020 yılının mart ayında 'Bu işin içinde bir iş var' dedik. Bizim eskiden beri tanıdığımız dış güçlerin, imtiyazlı zümrenin bu işlerde parmağının olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu."Bu yapay bir virüs. Bu doğal, Allah tarafından gelen bir virüs değil. Laboratuvarda üretilmesi, insanın aklına soru işaretleri getiriyor" diyen Erbakan, ardından "Bunu üreten çevreler ne için üretti? Hangi amaca yönelik yapıldı? Normalde piyasa geçmesi 6 yıl süren aşı, birden acil kullanım onayı ile insanlara gözü kapalı yapıldı. İnsanın alerjisi var mı? Yaşı nedir? diye bakılmadan aşı yapıldı" ifadesini kullandı.'Aşı olmadım, kaçabildiğimiz kadar kaçacağız'Aşılamada mRNA teknolojisinin kullanıldığını belirten Erbakan, şöyle devam etti:"Bu aşıda mRNA aşı teknolojisi kullanılıyor. mRNA demek; hücre çekirdeğine etki eden demek. Hücre çekirdeğine etki, çok ürkütücü sonuçlar doğurur. Mutasyonlar, sakat doğumlar ve kuyruklu insanların doğumu gibi sonuçlar mümkün. 'Aşılarda grafen oksit var' dedik, bunu kabul etmediler ama bunun olduğunu gösterdik.Eksi 50 dereceye muhafaza altında olması gereken aşılar şimdi süper marketlere, AVM'lere kadar indi. Aşı olmadım, kaçabildiğimiz kadar kaçacağız. Ancak PCR testi büyük bir zorlama ve zulüm. Vatandaş PCR işkencesi çekmemek için aşı oluyor. Bununla ilgili Danıştay'a resmi başvuruda bulunduk."

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danıştay, fatih erbakan, yeniden refah partisi, koronavirüs, koronavirüsle mücadele