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Fenerbahçe, Almanya'dan puanla dönüyor
Fenerbahçe, Almanya'dan puanla dönüyor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında konuk olduğu Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kaldı. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T00:04+0300
2021-09-17T00:17+0300
yaşam
fenerbahçe
uefa avrupa ligi
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2. dakikada ilk gol pozisyonunu yakalayan Fenerbahçe oldu. Ev sahibi ekibin kullandığı köşe vuruşundan sonra kontra atağa çıkan sarı-lacivertlilerde Gustovo'nun pasında defansın arkasında topla buluşan Rossi, kaleci Trapp ile karşı karşıya kaldı. Rossi'nin şutunda topu kaleci kontrol etti.10. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan geliştirilen atakta Mesut Özil çizgiye indikten sonra topu Mert Hakan'la buluşturdu. Mert Hakan'ın gelişine vurduğu top direkten döndü. Ardından gelişen pozisyonda topu önünde bulan Rossi'nin sağ köşeye attığı şutu kaleci Trapp çeldi. Kaleciden dönen meşin yuvarlağı Mesut Özil ağlarla buluşturdu: 0-1.23. dakikada Eintracht Frankfurt'un sağdan geliştirdiği atakta Kostic'in pasında topla bulaşan Sow'un şutu sonrası meşin yuvarlak Fenerbahçe defansından döndü.40. dakikadaki Fenerbahçe atağında Mert Hakan'ın pasında Mesut Özil topu ceza sahsı çizgisinde bulunan Valencia ile buluşturdu. Valencia'nın sert şutunda meşin yuvarlak rakibe çarparak kornere gitti.41. dakikada Eintracht Frankfurt 1-1'lik eşitliği sağladı. Sol taraftan kontra atak geliştiren ev sahibi ekipte Kostic, ceza sahasına girdikten sonra uygun durumda bulunan Lammers'i topla buluşturdu. Lammers meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.İkinci yarı52. dakikada sol kanattan geliştirdiği atakta Kostic'in ortası sonrası ceza sahası içinde Borre'nin kafa vuruşunda, Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.55. dakikada Fenerbahçe'de Rossi, sol kanattan ceza sahasına hızlı bir şekilde girdi. Çizgiye inen Rossi'nin ortasına N'Dicka ayak koydu.63. dakikada Da Costa'nın kaleci Trapp'a geri pasında Valencia araya girmek istedi. Trapp hızlı davrandı ve topu ayağıyla uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.75. dakikada Eintracht Frankfurt'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Kostic, ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun şutunda kaleci Altay topu çıkardı.90+2. dakikada Rossi’nin ara pasına hareketlenen Pelkas'ı ceza sahasında kaleci Trapp'ın düşürmesiyle Fenerbahçe penaltı kazandı. Pelkas’ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kaleci Trapp’dan döndü. Pozisyonun devamında Berisha meşin yuvarlağı filelere gönderdi ancak hakem ofsayt kararı vererek bu golü geçerli saymadı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
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fenerbahçe, uefa avrupa ligi

Fenerbahçe, Almanya'dan puanla dönüyor

00:04 17.09.2021 (güncellendi: 00:17 17.09.2021)
© AAFenerbahçe, Frankfurt
Fenerbahçe, Frankfurt - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© AA
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında konuk olduğu Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kaldı.
2. dakikada ilk gol pozisyonunu yakalayan Fenerbahçe oldu. Ev sahibi ekibin kullandığı köşe vuruşundan sonra kontra atağa çıkan sarı-lacivertlilerde Gustovo'nun pasında defansın arkasında topla buluşan Rossi, kaleci Trapp ile karşı karşıya kaldı. Rossi'nin şutunda topu kaleci kontrol etti.
10. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan geliştirilen atakta Mesut Özil çizgiye indikten sonra topu Mert Hakan'la buluşturdu. Mert Hakan'ın gelişine vurduğu top direkten döndü. Ardından gelişen pozisyonda topu önünde bulan Rossi'nin sağ köşeye attığı şutu kaleci Trapp çeldi. Kaleciden dönen meşin yuvarlağı Mesut Özil ağlarla buluşturdu: 0-1.
23. dakikada Eintracht Frankfurt'un sağdan geliştirdiği atakta Kostic'in pasında topla bulaşan Sow'un şutu sonrası meşin yuvarlak Fenerbahçe defansından döndü.
40. dakikadaki Fenerbahçe atağında Mert Hakan'ın pasında Mesut Özil topu ceza sahsı çizgisinde bulunan Valencia ile buluşturdu. Valencia'nın sert şutunda meşin yuvarlak rakibe çarparak kornere gitti.
41. dakikada Eintracht Frankfurt 1-1'lik eşitliği sağladı. Sol taraftan kontra atak geliştiren ev sahibi ekipte Kostic, ceza sahasına girdikten sonra uygun durumda bulunan Lammers'i topla buluşturdu. Lammers meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.

İkinci yarı

52. dakikada sol kanattan geliştirdiği atakta Kostic'in ortası sonrası ceza sahası içinde Borre'nin kafa vuruşunda, Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.
55. dakikada Fenerbahçe'de Rossi, sol kanattan ceza sahasına hızlı bir şekilde girdi. Çizgiye inen Rossi'nin ortasına N'Dicka ayak koydu.
63. dakikada Da Costa'nın kaleci Trapp'a geri pasında Valencia araya girmek istedi. Trapp hızlı davrandı ve topu ayağıyla uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
75. dakikada Eintracht Frankfurt'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Kostic, ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun şutunda kaleci Altay topu çıkardı.
90+2. dakikada Rossi’nin ara pasına hareketlenen Pelkas'ı ceza sahasında kaleci Trapp'ın düşürmesiyle Fenerbahçe penaltı kazandı. Pelkas’ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kaleci Trapp’dan döndü. Pozisyonun devamında Berisha meşin yuvarlağı filelere gönderdi ancak hakem ofsayt kararı vererek bu golü geçerli saymadı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
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