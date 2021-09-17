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https://tr.sputniknews.com/20210917/fenerbahce-teknik-direktoru-pereira-tribunde-bir-taraftar-olsaydim-takimimla-gurur-duyardim-1048981917.html
Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Tribünde bir taraftar olsaydım takımımla gurur duyardım
Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Tribünde bir taraftar olsaydım takımımla gurur duyardım
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, E. Frankfurt maçının ardından, "Tribünde bir taraftar olsaydım takımımla gurur duyardım" dedi. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T03:08+0300
2021-09-17T03:10+0300
fenerbahçe
vitor pereira
maç
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Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından futbolcu Luiz Gostavo ile basın toplantısı düzenledi.Karşılaşmanın çok kolay geçmediğini belirten Pereira, "Bugünkü atmosferde bugünkü oyunu oynamak, kendi oyunumuzu oynamak kolay değildi. Baskılı oyunumuzu sahada göstermek kolay değildi. Frankfurt gibi bir takıma karşı boşluk bulmamız kolay değildi" dedi.İki takımın da fırsatlar yakaladığına işaret eden Pereira, "Maç sonuna kadar ortadaydı. Gerçekten izleyenler için çok zevkli bir maç olduğunu düşünüyorum. Maçın sonunda da bize maçı bitirme şansı gelmişti. Ama futbol bu, garip şeyler olabilir. iyi bir maçtı. İki takım da kazanmak için oynadı" değerlendirmesinde bulundu.Pereira, sarı-lacivertli futbolcuların ortaya koyduğu karakter ve kazanma hırsından çok mutlu olduğunu kaydetti.'Bugün ben takımımda her şeyi gördüm'Rakip takımı değerlendiren tecrübeli teknik direktör, sözlerini şöyle sürdürdü:'Mesut Özil başka oyuncuların göremediği şeyleri görüyor'Pereira, Mesut Özil ile ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi:"Bu maç çok fazla geçişin olduğu, çok tempolu maçtı. Mesut da kondisyonunu arttırmaya çalışıyor. Bu dönemde onun topa ihtiyacı var, çünkü onun çözüm üretme kalitesi var. Sahada başka oyuncuların göremediği şeyleri görüyor. Oyun çok hızlıydı. Bazı anlarda aslında oyunun temposunu birazcık düşürüp tekrardan ofansif organizasyonlar için çözüm üretecek ritmi yakalayamadık. Çünkü Mesut aslında oyun stili olarak bunu seviyor. Bugünkü maç çok fazla geçişliydi, onun için çok kolay değildi. Oynadığı süre boyunca çok iyi oynadı. Takım ruhunu ortaya koydu defans anlarında."Teknik Direktör Pereira, Alman taraftarların Mesut Özil'e gösterdikleri tepkiye ilişkin de "Taraftarların göstermiş olduğu reaksiyon bizim kontrol edebileceğimiz bir şey değil. Bu tarz şeyleri konuşarak vakit harcamamamız gerekiyor" ifadesini kullandı.Deplasmanda oynadıkları karşılaşmadan 1 puan aldıklarını anımsatan Pereira, "1 puan 1 puandır, deplasmanda aldığınız. Önümüzdeki maçta 3 puan için daha iyisini yapmaya çalışacağız. İlk dakikada atabilirdik, ama son dakikada onlar da atabilirdi" diye konuştu.
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fenerbahçe, vitor pereira, maç

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Tribünde bir taraftar olsaydım takımımla gurur duyardım

03:08 17.09.2021 (güncellendi: 03:10 17.09.2021)
© AAVitor Pereira
Vitor Pereira - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© AA
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, E. Frankfurt maçının ardından, "Tribünde bir taraftar olsaydım takımımla gurur duyardım" dedi.
Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından futbolcu Luiz Gostavo ile basın toplantısı düzenledi.
Karşılaşmanın çok kolay geçmediğini belirten Pereira, "Bugünkü atmosferde bugünkü oyunu oynamak, kendi oyunumuzu oynamak kolay değildi. Baskılı oyunumuzu sahada göstermek kolay değildi. Frankfurt gibi bir takıma karşı boşluk bulmamız kolay değildi" dedi.
İki takımın da fırsatlar yakaladığına işaret eden Pereira, "Maç sonuna kadar ortadaydı. Gerçekten izleyenler için çok zevkli bir maç olduğunu düşünüyorum. Maçın sonunda da bize maçı bitirme şansı gelmişti. Ama futbol bu, garip şeyler olabilir. iyi bir maçtı. İki takım da kazanmak için oynadı" değerlendirmesinde bulundu.
Pereira, sarı-lacivertli futbolcuların ortaya koyduğu karakter ve kazanma hırsından çok mutlu olduğunu kaydetti.

'Bugün ben takımımda her şeyi gördüm'

Rakip takımı değerlendiren tecrübeli teknik direktör, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Taktiksel ve teknik anlamda beklediğimiz seviyedeydi. İyi oyuncuları var. Ama bu maçı izleyen taraftalar için çok iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Ben tribünde bir taraftar olsaydım muhakkak takımımdan gurur duyardım. Maç sırasında bazı anlarda kaliteli oyun sergileyebilirsiniz. Bunun mümkün olmadığı anlarda da savaşmanız gerekir. Organize olmanız gerekir takım ruhu göstermeniz gerekir. Bugün ben takımımda her şeyi gördüm. Ruh, kalite, teknik, taktik anlamda her şeyi gördüm. Belki fantastik bir maç değildi. Ama takım ruhu gördüm. Benim, oyunculardan en çok istediğim şey bu.”

'Mesut Özil başka oyuncuların göremediği şeyleri görüyor'

Pereira, Mesut Özil ile ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi:
"Bu maç çok fazla geçişin olduğu, çok tempolu maçtı. Mesut da kondisyonunu arttırmaya çalışıyor. Bu dönemde onun topa ihtiyacı var, çünkü onun çözüm üretme kalitesi var. Sahada başka oyuncuların göremediği şeyleri görüyor. Oyun çok hızlıydı. Bazı anlarda aslında oyunun temposunu birazcık düşürüp tekrardan ofansif organizasyonlar için çözüm üretecek ritmi yakalayamadık. Çünkü Mesut aslında oyun stili olarak bunu seviyor. Bugünkü maç çok fazla geçişliydi, onun için çok kolay değildi. Oynadığı süre boyunca çok iyi oynadı. Takım ruhunu ortaya koydu defans anlarında."
Fenerbahçe, Frankfurt - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
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Fenerbahçe, Almanya'dan puanla dönüyor
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Teknik Direktör Pereira, Alman taraftarların Mesut Özil'e gösterdikleri tepkiye ilişkin de "Taraftarların göstermiş olduğu reaksiyon bizim kontrol edebileceğimiz bir şey değil. Bu tarz şeyleri konuşarak vakit harcamamamız gerekiyor" ifadesini kullandı.
Deplasmanda oynadıkları karşılaşmadan 1 puan aldıklarını anımsatan Pereira, "1 puan 1 puandır, deplasmanda aldığınız. Önümüzdeki maçta 3 puan için daha iyisini yapmaya çalışacağız. İlk dakikada atabilirdik, ama son dakikada onlar da atabilirdi" diye konuştu.
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