https://tr.sputniknews.com/20210917/fitch-turkiye-buyume-beklentisini-yukseltti-1048982312.html

Fitch, Türkiye büyüme beklentisini yükseltti

Fitch, Türkiye büyüme beklentisini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9.2'ye yükseltti. Türkiye için bu yılki enflasyon beklentisi ise... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T03:32+0300

2021-09-17T03:32+0300

2021-09-17T03:32+0300

ekonomi

türkiye

fitch ratings

büyüme oranı

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Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda; Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini yüzde 7.9'dan yüzde 9.2'ye çıkardı.Türkiye'deki ekonomik toparlanmanın devam ettiğine dikkat çekilen raporda, bu yıl neredeyse son 10 yılın en yüksek ekonomik büyümesinin yaşanmasının muhtemel olduğu kaydedildi.Yüksek frekanslı verilerin ekonomik ivmenin bu yılın 2'nci yarısına kadar devam ettiğini gösterdiği belirtilen raporda, Türkiye'deki ekonomik büyümenin 2022'de yüzde 3.5'e gerilemesinin ardından 2023'te yüzde 4.5'e çıkmasının öngörüldüğü aktarıldı.'Enflasyonda çift hane 2023'e kadar sürer'Raporda, mevcut güçlü büyüme oranlarına yükselen enflasyonun eşlik ettiğine dikkat çekilerek, enflasyonun yavaşlayacağı ancak 2023'e kadar çift hane kalmasının beklendiği ifade edildi.Fitch'in raporunda, Türkiye için yıllık enflasyon tahminleri 2021'de yüzde 17.2, 2022'de yüzde 13.4 ve 2023'de yüzde 10.5 olarak belirlendi.Küresel büyüme tahmini yüzde 6'ya gerilediKüresel ekonominin 2021 yılı büyüme tahmininin düşürüldüğü raporda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 6'lık büyüme göstermesinin beklendiği kaydedildi. Fitch, haziran ayındaki tahmininde küresel ekonominin yüzde 6.3 büyüyeceğini öngörmüştü.Raporda, arz sıkıntılarının toparlanma hızını etkilediğine işaret edilerek, ABD ve Çin ekonomilerinin bu yılki büyüme performanslarına ilişkin tahminlerin düşürüldüğü, Euro Bölgesi, Türkiye, Polonya, Meksika, Rusya ve Güney Afrika ekonomileri için ise büyüme tahminlerinin artırıldığı kaydedildi.ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 6,8'den yüzde 6.2'ye çekildiği belirtilen raporda, Çin ekonomisinin bu yılki büyüme beklentisinin ise yüzde 8.4'ten yüzde 8.2'e düşürüldüğünü bildirildi.Raporda, Euro Bölgesi ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahmininin yüzde 5'ten yüzde 5.2'ye çıkarıldığı belirtilerek, en büyük yukarı yönlü revizyonların Türkiye, Rusya, Polonya ve Güney Afrika'nın aralarında bulunduğu gelişmekte olan ekonomilerde yapıldığı aktarıldı.'Fed, 2023'te iki faiz artırımı yapar'Öte yandan, küresel arz darboğazlarının enflasyonist baskılar oluşturduğuna işaret edilen raporda, enflasyon baskılarının politika tartışmalarını etkilediği vurgulandı.Raporda, ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımlarını kasımda azaltmaya başlaması ve 2023 yılında 2 kez faiz artırımı yapmasının beklendiği aktarıldı.

https://tr.sputniknews.com/20210903/turkiyede-ekonominin-buyume-verileri-nasil-hesaplaniyor-1048577618.html

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türkiye, fitch ratings, büyüme oranı