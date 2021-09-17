https://tr.sputniknews.com/20210917/fransa-abd-ve-avustralyadaki-buyukelcilerimizi-geri-cagirdik-1049009375.html

Fransa, ABD ve Avustralya’daki büyükelçilerini geri çağırdı

Fransa, ABD ve Avustralya’daki büyükelçilerini geri çağırdı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, ülkenin ABD ve Avustralya büyükelçilerini istişareler için geri çağırdıklarını belirtti. 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T22:56+0300

2021-09-17T22:56+0300

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Fransa, Avustralya'nın kendisiyle denizaltı projesini iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırdı.Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, yazılı bildirisinde, “Cumhurbaşkanı’nın talebi üzerine ABD ve Avustralya’daki iki büyükelçimizi istişareler için derhal Paris’e çağırma kararı aldım” ifadesine yer verdi.Bakan, “Bu istisnai karar, Avustralya ve ABD tarafından 15 Eylül'de yapılan açıklamaların özel ağırlığından kaynaklanmaktadır” diye kaydetti.Söz konusu kararın, Avustralya’nın Fransa yapımı denizaltılarının alımından vazgeçmesi ve bunun yerine nükleer motorlu denizaltı yapımı için ABD ile partnerliğe girmesi olduğunu belirten Le Drian, “Bu, müttefikler ve ortaklar arasında kabul edilemez bir davranış, sonuçları ittifaklar, ortaklıklar kavramları ile ve Hint-Pasifik bölgesinin Avrupa için önemini etkiliyor” diye ekledi.

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