https://tr.sputniknews.com/20210917/george-floydun-olumune-neden-olan-eski-polis-chauvin-2017deki-bir-benzer-olay-icin-mahkemeye-cikti-1048982511.html

George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis Chauvin 2017'deki bir benzer olay için mahkemeye çıktı

George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis Chauvin 2017'deki bir benzer olay için mahkemeye çıktı

ABD’nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd’un ensesine dizi ile basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin, 2017’de yaşanan başka benzer... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T03:50+0300

2021-09-17T03:50+0300

2021-09-17T03:50+0300

dünya

polis şiddeti

siyahlara polis şiddeti

george floyd

derek chauvin

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Cezasını çektiği hapishaneden video konferans yoluyla duruşmaya katılan Chauvin, 2017’de yerde yatan kelepçeli 14 yaşındaki siyahi bir çocuğun ensesine dizi ile basmak ve başına el feneri ile vurmakla suçlandı.Chauvin, mahkemede, federal savcıların söz konusu çocuğun "sivil haklarını ihlal ettiğine" yönelik suçlamalarını reddettiğini söyledi.Hakim davayı erteledi.George Floyd olayıMinnesota'nın Minneapolis kentinde, polis memuru Derek Chauvin, 25 Mayıs 2020'de, 46 yaşındaki siyahi George Floyd’u dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldığı sırada, 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna basarak ülke gündemine damga vurmuştu.Dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvaran Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, daha sonra öldüğü belirtilmişti.Olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve birçok şehirde aylarca süren şiddetli protestolara neden olmuştu.Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla yargılanarak 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210421/abdde-george-floydun-olumunden-suclu-bulunan-eski-polis-chauvin-can-guvenligi-icin-hucrede-1044329750.html

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polis şiddeti, siyahlara polis şiddeti, george floyd, derek chauvin