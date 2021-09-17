https://tr.sputniknews.com/20210917/goc-etmek-isteyen-yuzlerce-kus-new-york-gokdelenlerine-carparak-oldu-1048987411.html

Göç etmek isteyen yüzlerce kuş New York gökdelenlerine çarparak öldü

Göç etmek isteyen yüzlerce kuş New York gökdelenlerine çarparak öldü

ABD'nin New York kentinden göç etmek isteyen yüzlerce kuş, 417 metre yüksekliğindeki Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü. New York Kuş Koruma grubu... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T10:39+0300

2021-09-17T10:39+0300

2021-09-17T10:39+0300

new york

gökdelen

kuş

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New York Kuş Koruma grubu Audubon gönüllüsü Melissa Breyer, güneye göç etmeye çalışan en az 300 kuşun Manhattan semtinde bulunan Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldüğünü söyledi. Grubun Müdür Yardımcısı Kaitlyn Parkins de bu haftaki kuş ölümlerinin özellikle yüksek olduğunu, ancak kuşların Manhattan gökdelenlerine çarparak ölmesinin yıllardır süren bir sorun olduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Parkins, kuşarın gökdelenlerden yansıyan ışıklardan dolayı yollarını şaşırdıklarını ve kötü havanın da etkisiyle binalara çarptıklarını söyledi. 30 kuş iyileştirildiGrubun yöneticilerinden Rita Mary McMahon, Yabani Kuş Fonu rehabilitasyon tesisine toplam 77 yaralı kuşun götürüldüğünü ve bunların çoğunluğunun ticaret merkezi bölgesinden alındığını söyledi. McMahon, 30 kuşun iyileştiğini ve Brooklyn'deki Prospect Park'a bırakıldığını belirtti. Dünya Ticaret Merkezi'nin ortak geliştiricisi Jordan Barowitz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, binanın ilk 60 metresinde kuş çarpmalarının önlenmesi için yansıtıcı olmayan camla kaplı olduğunu açıkladı. Bölgedeki diğer üç ticaret merkezi gökdelenlerinin geliştiricisi Silverstein Properties'in sözcüsü Dara McQuillan da şunları söyledi: “Yabani kuşları çok önemsiyoruz ve yaşam alanlarını koruyoruz. Genel olarak yapay gece aydınlatmasının göçmen kuşları çekebileceğini ve yönünü değiştirebileceğini anlayarak, ofis kiracılarımızı özellikle göç mevsimi boyunca geceleri ışıklarını kapatmaya ve mümkün olan her yerde panjurlarını indirmeye aktif olarak teşvik ediyoruz.”

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new york, gökdelen, kuş