https://tr.sputniknews.com/20210917/hatayda-dur-ihtarina-uymayan-aractan-ates-acildi-3u-polis-4-kisi-hafif-yaralandi-1049009789.html

Hatay'da dur ihtarına uymayan araçtan ateş açıldı: 3'ü polis 4 kişi hafif yaralandı

Hatay'da dur ihtarına uymayan araçtan ateş açıldı: 3'ü polis 4 kişi hafif yaralandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dur ihtarına uymayan araçtan ateş açılması sonucu 3'ü polis 4 kişi hafif yaralandı. 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T23:21+0300

2021-09-17T23:21+0300

2021-09-17T23:21+0300

türkiye

hatay

polis

çatışma

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Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Şükrü Balcı Caddesi'ndeki uygulama noktasında şüpheli bir otomobili durdurmak istedi. Sürücüsünün polisin dur ihtarına uymadığı otomobilden pompalı tüfekle çevreye ateş açıldı. Yaşanan kovalamaca sonucu Atatürk Caddesi ve 75. Yıl Caddesi'nde durdurulmak istenen araçtan tekrar ateş edildi. Çevreye yayılan saçmalardan 3 polis ile 1 vatandaş hafif yaralandı.Otomobili Antakya Küçük Sanayi Sitesi'nde terk eden kişi ya da kişiler olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

türkiye

hatay

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hatay, polis, çatışma