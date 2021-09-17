https://tr.sputniknews.com/20210917/hazine-ve-maliye-bakanligindan-veri-aciklamasi-1049005078.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'veri' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'veri' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün basında çıkan haberlere ilişkin, "Hazine kasa değişiminin yalnızca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T19:16+0300

2021-09-17T19:16+0300

2021-09-17T19:19+0300

ekonomi

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

merkez bankası

mevduat

hazine ve maliye bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Eski Hazinecinin yardım çağrısı!" başlıklı köşe yazısına ilişkin açıklama yayımladı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Hazine Nakit Gerçekleşmeleri ve TCMB tarafından yayımlanan kamu mevduatı verilerinin derlenmesinde metodolojik farklılıklar bulunmaktadır. Söz konusu verilere ilişkin farkların temel sebepleri; Sonuç olarak, yukarıda yer alan hususlar çerçevesinde, Hazine kasa değişiminin yalnızca TCMB tarafından yayımlanan kamu mevduatı verileri üzerinden değerlendirilmesi hatalı hesaplamalara neden olabilmektedir"

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, mevduat, hazine ve maliye bakanlığı