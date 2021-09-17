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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'veri' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'veri' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün basında çıkan haberlere ilişkin, "Hazine kasa değişiminin yalnızca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T19:16+0300
2021-09-17T19:19+0300
ekonomi
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
merkez bankası
mevduat
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Eski Hazinecinin yardım çağrısı!" başlıklı köşe yazısına ilişkin açıklama yayımladı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Hazine Nakit Gerçekleşmeleri ve TCMB tarafından yayımlanan kamu mevduatı verilerinin derlenmesinde metodolojik farklılıklar bulunmaktadır. Söz konusu verilere ilişkin farkların temel sebepleri; Sonuç olarak, yukarıda yer alan hususlar çerçevesinde, Hazine kasa değişiminin yalnızca TCMB tarafından yayımlanan kamu mevduatı verileri üzerinden değerlendirilmesi hatalı hesaplamalara neden olabilmektedir"
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, mevduat, hazine ve maliye bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'veri' açıklaması

19:16 17.09.2021 (güncellendi: 19:19 17.09.2021)
© AAHazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün basında çıkan haberlere ilişkin, "Hazine kasa değişiminin yalnızca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan kamu mevduatı verileri üzerinden değerlendirilmesi hatalı hesaplamalara neden olabilmektedir" açıklamasını yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Eski Hazinecinin yardım çağrısı!" başlıklı köşe yazısına ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Hazine Nakit Gerçekleşmeleri ve TCMB tarafından yayımlanan kamu mevduatı verilerinin derlenmesinde metodolojik farklılıklar bulunmaktadır.
Söz konusu verilere ilişkin farkların temel sebepleri;
1.
TCMB nezdindeki kamu mevduatı verilerinin; Hazine, Tek Hazine Kurumlar Hesabı ve diğer kamu kurumlarının TCMB nezdindeki toplam mevduatını göstermesi,
2.
Hazine nakit gerçekleşmelerinde SDR hesabında meydana gelen nakit hareketlerinin yer almaması,
3.
4749 sayılı Kanunun 12'nci maddesi uyarınca, Hazinenin, TCMB ve diğer kamu bankaları nezdindeki hesapları arasında yaptığı aktarımların Hazine nakit rezervini değiştirmezken dönemsel olarak TCMB verilerinde artış veya azalışa neden olmasıdır.
Sonuç olarak, yukarıda yer alan hususlar çerçevesinde, Hazine kasa değişiminin yalnızca TCMB tarafından yayımlanan kamu mevduatı verileri üzerinden değerlendirilmesi hatalı hesaplamalara neden olabilmektedir"
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