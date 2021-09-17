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https://tr.sputniknews.com/20210917/hollandada-bicakli-saldiri-2-olu-2-yarali-1048994430.html
Hollanda'da saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
Hollanda'da saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
Hollanda'nın batısında meydana gelen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T13:59+0300
2021-09-17T13:59+0300
2021-09-17T14:17+0300
hollanda
bıçaklı saldırı
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Hollanda'nın batısındaki Almeo şehrindeki saldırıda 2 kişi öldü. Zanlı dahil 2 kişi de yaralandı.
hollanda
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hollanda, bıçaklı saldırı
Hollanda'da saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
13:59 17.09.2021 (güncellendi: 14:17 17.09.2021)
Hollanda'nın batısında meydana gelen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Hollanda'nın batısındaki Almeo şehrindeki saldırıda 2 kişi öldü. Zanlı dahil 2 kişi de yaralandı.