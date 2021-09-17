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Hollanda'da saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
Hollanda'da saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
Hollanda'nın batısında meydana gelen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T13:59+0300
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hollanda
bıçaklı saldırı
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Hollanda'nın batısındaki Almeo şehrindeki saldırıda 2 kişi öldü. Zanlı dahil 2 kişi de yaralandı.
hollanda
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hollanda, bıçaklı saldırı

Hollanda'da saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

13:59 17.09.2021 (güncellendi: 14:17 17.09.2021)
© İHA / BART MAATHollanda polisi
Hollanda polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© İHA / BART MAAT
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Hollanda'nın batısında meydana gelen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Hollanda'nın batısındaki Almeo şehrindeki saldırıda 2 kişi öldü. Zanlı dahil 2 kişi de yaralandı.
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