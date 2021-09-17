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https://tr.sputniknews.com/20210917/ibbden-taksi-karari-denetim-merkezi-kurulacak-1048985267.html
İBB'den taksi kararı: Denetim merkezi kurulacak
İBB'den taksi kararı: Denetim merkezi kurulacak
Taksilerle ilgili flaş karar! HaberlerGündemİBB Meclisi, toplu ulaşım araçlarının denetlenmesi amacıyla 15 Temmuz Şehitler Otogarı'na denetim merkezi... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T09:27+0300
2021-09-17T09:26+0300
türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
taksi
denetim
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, İstanbulluları canından bezdiren Taksi sorununa çözümün yolunu i-taksi uygulamasını geliştirmekte ve denetlemekte buldu. i-taksinin yönetim yetkisi İSPARK’tan alınarak Toplu Taşıma Denetim Merkezi kuruldu. İBB Meclisi’nde gündeme gelen toplu taşıma sorunuyla ilgili, 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda kurulan Taksi Yönetim Merkezi’nin faaliyete geçirilmesine karar verildi.Hürriyet'in haberine göre, sistem ilk olarak i-taksi mecburiyeti bulunan tüm taksilere Kamera entegre edilmesiyle başlayacak. Taksi Yönetim Merkezi’nde 24 saat çalışan operatörler taksinin iç ve dış kameralarını kontrol edecek ayrıca taksideki sistem, görüntüleri kaydedecek. Taksilerle ilgili bir şikâyet olduğunda anlık olarak kamera takibi yapılacak ya da kayıtlar incelenecek. i-taksi ile GPRS üzerinden hangi taksinin nerede olduğu, hızı, boş ya da dolu olduğu gibi bilgiler de merkeze iletilecek. Kamera sistemi kısa zaman içerisinde tüm toplu taşıma araçlarına konulacak ve aynı denetim sistemi onlar için de uygulanacak.'Taksici hangisini isterse'İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İBB Meclisi’nde yeni taksi yönetim uygulamalarına da izin verildiğini belirterek, “Bu meclis kararıyla, isteyen şirket ve firmaların taksi yönetim uygulaması ve yönetmesine, İBB’nin taksi yönetim sistemine entegre olmaları şartıyla izin verilmiş oldu. Yani belediyeden lisans almak koşuluyla farklı şirketler, farklı uygulamaları kullanabilecek. Taksiciler de istedikleri uygulamayla çalışabilecek. İBB’nin sistemine entegre olan tüm taksiler izlenebilecek” diye konuştu.İBB Meclisi’nde çevrimiçi i-taksi uygulaması vermek isteyen firmaların ödeyeceği lisans ücretine de zam yapıldı. İBB en az 500 araçlık organizasyonlarda kullanılmak üzere 5 yıllık lisans ücretini 100 bin liradan 150 bin liraya çıkarttı.
https://tr.sputniknews.com/20210915/ibb-meclisinde-taksi-yonetim-merkezinin-isparka-devredilmesi-teklifi-kabul-edildi-1048939700.html
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), taksi, denetim

İBB'den taksi kararı: Denetim merkezi kurulacak

09:27 17.09.2021
© Sputnik / Onur ÖzovalıTaksi, taksici
Taksi, taksici - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© Sputnik / Onur Özovalı
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Taksilerle ilgili flaş karar! HaberlerGündemİBB Meclisi, toplu ulaşım araçlarının denetlenmesi amacıyla 15 Temmuz Şehitler Otogarı'na denetim merkezi kurulmasına karar verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, İstanbulluları canından bezdiren Taksi sorununa çözümün yolunu i-taksi uygulamasını geliştirmekte ve denetlemekte buldu. i-taksinin yönetim yetkisi İSPARK’tan alınarak Toplu Taşıma Denetim Merkezi kuruldu. İBB Meclisi’nde gündeme gelen toplu taşıma sorunuyla ilgili, 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda kurulan Taksi Yönetim Merkezi’nin faaliyete geçirilmesine karar verildi.
Hürriyet'in haberine göre, sistem ilk olarak i-taksi mecburiyeti bulunan tüm taksilere Kamera entegre edilmesiyle başlayacak. Taksi Yönetim Merkezi’nde 24 saat çalışan operatörler taksinin iç ve dış kameralarını kontrol edecek ayrıca taksideki sistem, görüntüleri kaydedecek. Taksilerle ilgili bir şikâyet olduğunda anlık olarak kamera takibi yapılacak ya da kayıtlar incelenecek. i-taksi ile GPRS üzerinden hangi taksinin nerede olduğu, hızı, boş ya da dolu olduğu gibi bilgiler de merkeze iletilecek. Kamera sistemi kısa zaman içerisinde tüm toplu taşıma araçlarına konulacak ve aynı denetim sistemi onlar için de uygulanacak.
İBB Meclisi' - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
İBB Meclisi'nde, Taksi Yönetim Merkezi'nin İSPARK'a devredilmesi teklifi kabul edildi
15 Eylül, 20:20

'Taksici hangisini isterse'

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İBB Meclisi’nde yeni taksi yönetim uygulamalarına da izin verildiğini belirterek, “Bu meclis kararıyla, isteyen şirket ve firmaların taksi yönetim uygulaması ve yönetmesine, İBB’nin taksi yönetim sistemine entegre olmaları şartıyla izin verilmiş oldu. Yani belediyeden lisans almak koşuluyla farklı şirketler, farklı uygulamaları kullanabilecek. Taksiciler de istedikleri uygulamayla çalışabilecek. İBB’nin sistemine entegre olan tüm taksiler izlenebilecek” diye konuştu.
İBB Meclisi’nde çevrimiçi i-taksi uygulaması vermek isteyen firmaların ödeyeceği lisans ücretine de zam yapıldı. İBB en az 500 araçlık organizasyonlarda kullanılmak üzere 5 yıllık lisans ücretini 100 bin liradan 150 bin liraya çıkarttı.
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