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https://tr.sputniknews.com/20210917/iki-turk-askerinin-yakilmasi-icin-fetva-verdigi-iddia-edilen-isidli-tutuksuz-yargilaniyor-1048990859.html
İki Türk askerinin yakılması için fetva verdiği iddia edilen IŞİD'li, tutuksuz yargılanıyor
İki Türk askerinin yakılması için fetva verdiği iddia edilen IŞİD'li, tutuksuz yargılanıyor
Halk TV yazarı İsmail Saymaz, 2016'da iki Türk askerinin yakılması için fetva verdiği iddia edilen IŞİD'li Jamal Abdul Rahman Alwi'nin tutuksuz yargılandığını... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T12:46+0300
2021-09-17T12:47+0300
türkiye
işid
gaziantep
ismail saymaz
sefter taş
fethi şahin
tutuksuz yargılama
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IŞİD, 22 Aralık 2016 gecesi askerler Sefter Taş ve Fethi Şahin’in yakılarak infaz edildiğine dair 19 dakikalık bir videoyu sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.Halk TV yazarı İsmail Saymaz, 'İki askerin yakılma fetvasını veren IŞİD kadısı tutuksuz yargılanıyor' başlıklı yazısında infazcılardan üçünün Türk vatandaşı olduğunu hatırlatarak "Bunlardan Talip Akkurt iki yıl sonra PKK-YPG tarafından öldürüldü. Hasan Aydın ve Muhittin Büyükyangöz'ün akıbeti bilinmiyor" dedi."İddiaya göre infazın emrini Suriyeli Jamal Abdul Rahman Alwi verdi. 64 yaşındaki Alwi, sanıldığının aksine ölmedi. Suriye ya da Irak çölünde kaybolmadı. Kilis'e geçti. Eşi, çocukları, gelinleri ve torunlarıyla Gaziantep'e yerleşti. Bir kuşçu dükkanı açtı" ifadesini kullanan Saymaz, şöyle devam etti:"Alwi yıllardır yaşadığı Gaziantep'te bir ihbar sayesinde 15 Haziran 2020'de tesadüfen yakalandı.Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılındaki istihbarat raporuna göre 'Cemal Alavi' diye bilinen Alwi, Azez'in IŞİD tarafından kontrol edildiği üç yıl boyunca şeri mahkemede kadılık görevi yaptı ve idam fetvaları verdi.İddiayı tanıklar da doğruladı. Suriyeli Muhammed Muhammed Ali, kendisine resmi gösterilen Alwi'yi 2015 yılında Çobanbey'de IŞİD'çilerle birlikte gördüğünü anlattı. Hatta Alwi'nin koltuğunun altında 'Glock' marka suikast silahı vardı. Ali, IŞİD'in eylemlerini Türkiye'ye bildirdiği için tutuklandığını ve kadının önünde çıkarıldığını söyledi. Ali'ye göre 'Ebu Abdullah El Şami' kod adını kullanan kadı, Alwi'ydi.Tutanaktan alıntılıyorum: 'Alwi casusluk, esirler ve muhalifleri yargılanması gibi konulara bakıyordu. İki Türk askeri Alwi'ye götürüldü. Yakılma videolarını gördüğümde infaz edildiklerini anladım.'Bir diğer tanık ise Azzeddin Ahmed. Alwi, Türklere çalıştığı gerekçesiyle Ahmed'e idam cezası verdi. Rakka Cezaevi'nde infaz için gün sayan Ahmed, IŞİD'in affıyla kurtuldu."Saymaz, Alwi'nin oğulları Muhammed Enes, Kahka ve Amir'in IŞİD saflarında savaşırken öldüğünü söyledi.'Evinde kafa kesme videosu çıktı'Alwi'nin "Rejime karşı savaşırken Allah için öldüklerinden şehittirler" dediğini aktaran Saymaz, "Kendisinin ise IŞİD'e katılma teklifini reddettiğini iddia ediyor. Fakat bağlı olduğu Ahmed Ubeyd ve Ebu Ubeyd El Mısri de Türkiye'de IŞİD üyeliğinden yargılanıyor" diye yazdı. Saymaz, şöyle devam etti:"Alwi, 2016'ya kadar para gönderildiğini kabul ediyor. Bu paraların oğullarının yetim çocukları için yollandığını ileri sürüyor. Evinde kafa kesme videosu çıktı. Alwi, 18 Haziran 2020'de cezaevine gönderildi. Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde IŞİD yöneticiliğinden dava açıldı.İddianamede, 2013-2016 yıllarında IŞİD içerisinde yer aldığı, kadılık yaptığı, iki Türk askerinin de olduğu kişiler için infaz fetvası verdiği ileri sürüldü. İlk duruşma 22 Eylül 2020'de görüldü. Avukatı, geçmişte Türk basınında Alwi hakkında Özgür Suriye Ordusu bünyesindeki Yavuz Selim Birliği'nde komutan yardımcısı olduğu yönünde haberlerin yayınlandığını ifade etti.'2 Mart 2021'de tahliye edildi'Alwi, 2 Mart 2021'de tahliye edildi. 'Delillerin toplanmış olması ve karartma ihtimalinin bulunmaması, sanığın ailevi ve şahsi mazereti' gerekçesi gösterilerek, Alwi'ye konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkmama tedbiri kondu. Bu tedbir 26 Haziran'da kaldırıldı.'Gaziantep'te hayatına kaldığı yerden devam ediyor'Diyeceksiniz ki, iki Türk askerinin öldürülmesinden yargılanmıyor mu? Bu cinayetlere ilişkin Kilis'te hakkında bir soruşturma var. Fakat 2015 yılından bu yana sürüyor. Hâlâ daha dava açılmadı. Alwi, Gaziantep'te hayatına kaldığı yerden devam ediyor. İhtimaldir ki kuşçu dükkanında, camekanın önünden geçerken gözü kuşlara takılan bir müşterinin içeriye girmesini bekliyor."
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işid, gaziantep, ismail saymaz, sefter taş, fethi şahin, tutuksuz yargılama

İki Türk askerinin yakılması için fetva verdiği iddia edilen IŞİD'li, tutuksuz yargılanıyor

12:46 17.09.2021 (güncellendi: 12:47 17.09.2021)
© Sputnik / Andrey SteninIŞİD bayrağı
IŞİD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© Sputnik / Andrey Stenin
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Halk TV yazarı İsmail Saymaz, 2016'da iki Türk askerinin yakılması için fetva verdiği iddia edilen IŞİD'li Jamal Abdul Rahman Alwi'nin tutuksuz yargılandığını söyledi.
IŞİD, 22 Aralık 2016 gecesi askerler Sefter Taş ve Fethi Şahin’in yakılarak infaz edildiğine dair 19 dakikalık bir videoyu sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.
Halk TV yazarı İsmail Saymaz, 'İki askerin yakılma fetvasını veren IŞİD kadısı tutuksuz yargılanıyor' başlıklı yazısında infazcılardan üçünün Türk vatandaşı olduğunu hatırlatarak "Bunlardan Talip Akkurt iki yıl sonra PKK-YPG tarafından öldürüldü. Hasan Aydın ve Muhittin Büyükyangöz'ün akıbeti bilinmiyor" dedi.
"İddiaya göre infazın emrini Suriyeli Jamal Abdul Rahman Alwi verdi. 64 yaşındaki Alwi, sanıldığının aksine ölmedi. Suriye ya da Irak çölünde kaybolmadı. Kilis'e geçti. Eşi, çocukları, gelinleri ve torunlarıyla Gaziantep'e yerleşti. Bir kuşçu dükkanı açtı" ifadesini kullanan Saymaz, şöyle devam etti:
"Alwi yıllardır yaşadığı Gaziantep'te bir ihbar sayesinde 15 Haziran 2020'de tesadüfen yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılındaki istihbarat raporuna göre 'Cemal Alavi' diye bilinen Alwi, Azez'in IŞİD tarafından kontrol edildiği üç yıl boyunca şeri mahkemede kadılık görevi yaptı ve idam fetvaları verdi.
İddiayı tanıklar da doğruladı. Suriyeli Muhammed Muhammed Ali, kendisine resmi gösterilen Alwi'yi 2015 yılında Çobanbey'de IŞİD'çilerle birlikte gördüğünü anlattı. Hatta Alwi'nin koltuğunun altında 'Glock' marka suikast silahı vardı. Ali, IŞİD'in eylemlerini Türkiye'ye bildirdiği için tutuklandığını ve kadının önünde çıkarıldığını söyledi. Ali'ye göre 'Ebu Abdullah El Şami' kod adını kullanan kadı, Alwi'ydi.
Tutanaktan alıntılıyorum: 'Alwi casusluk, esirler ve muhalifleri yargılanması gibi konulara bakıyordu. İki Türk askeri Alwi'ye götürüldü. Yakılma videolarını gördüğümde infaz edildiklerini anladım.'
Bir diğer tanık ise Azzeddin Ahmed. Alwi, Türklere çalıştığı gerekçesiyle Ahmed'e idam cezası verdi. Rakka Cezaevi'nde infaz için gün sayan Ahmed, IŞİD'in affıyla kurtuldu."
Saymaz, Alwi'nin oğulları Muhammed Enes, Kahka ve Amir'in IŞİD saflarında savaşırken öldüğünü söyledi.

'Evinde kafa kesme videosu çıktı'

Alwi'nin "Rejime karşı savaşırken Allah için öldüklerinden şehittirler" dediğini aktaran Saymaz, "Kendisinin ise IŞİD'e katılma teklifini reddettiğini iddia ediyor. Fakat bağlı olduğu Ahmed Ubeyd ve Ebu Ubeyd El Mısri de Türkiye'de IŞİD üyeliğinden yargılanıyor" diye yazdı. Saymaz, şöyle devam etti:
"Alwi, 2016'ya kadar para gönderildiğini kabul ediyor. Bu paraların oğullarının yetim çocukları için yollandığını ileri sürüyor. Evinde kafa kesme videosu çıktı. Alwi, 18 Haziran 2020'de cezaevine gönderildi. Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde IŞİD yöneticiliğinden dava açıldı.
İddianamede, 2013-2016 yıllarında IŞİD içerisinde yer aldığı, kadılık yaptığı, iki Türk askerinin de olduğu kişiler için infaz fetvası verdiği ileri sürüldü. İlk duruşma 22 Eylül 2020'de görüldü. Avukatı, geçmişte Türk basınında Alwi hakkında Özgür Suriye Ordusu bünyesindeki Yavuz Selim Birliği'nde komutan yardımcısı olduğu yönünde haberlerin yayınlandığını ifade etti.

'2 Mart 2021'de tahliye edildi'

Alwi, 2 Mart 2021'de tahliye edildi. 'Delillerin toplanmış olması ve karartma ihtimalinin bulunmaması, sanığın ailevi ve şahsi mazereti' gerekçesi gösterilerek, Alwi'ye konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkmama tedbiri kondu. Bu tedbir 26 Haziran'da kaldırıldı.

'Gaziantep'te hayatına kaldığı yerden devam ediyor'

Diyeceksiniz ki, iki Türk askerinin öldürülmesinden yargılanmıyor mu? Bu cinayetlere ilişkin Kilis'te hakkında bir soruşturma var. Fakat 2015 yılından bu yana sürüyor. Hâlâ daha dava açılmadı. Alwi, Gaziantep'te hayatına kaldığı yerden devam ediyor. İhtimaldir ki kuşçu dükkanında, camekanın önünden geçerken gözü kuşlara takılan bir müşterinin içeriye girmesini bekliyor."
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