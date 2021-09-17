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İlker Başbuğ için 4 yıla kadar hapis cezası istendi
İlker Başbuğ için 4 yıla kadar hapis cezası istendi
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmasındaki açıklamaları sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı. Başbuğ için 4 yıla... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T15:02+0300
2021-09-17T15:12+0300
ilker başbuğ
türkiye
iddianame
fetö
tartışma
hakaret
talep
hapis
fetö'nün siyasi ayağı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un 'kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret' suçundan cezalandırılması istemiyle dava açtı. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın aktardığına göre iddianamede, Başbuğ’un 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.İlker Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemeye dikkat çeken Başbuğ, "2009'da bu kanun teklifini kim hazırladı?" diye sormuştu. Başbuğ, teklifin FETÖ'nün direktifiyle hazırlandığını iddia ederek "Askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan o düzenlemede kimin imzası varsa siyasi ayak oradadır" demişti.
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ilker başbuğ, iddianame, fetö, tartışma, hakaret, talep, hapis, fetö'nün siyasi ayağı

İlker Başbuğ için 4 yıla kadar hapis cezası istendi

15:02 17.09.2021 (güncellendi: 15:12 17.09.2021)
© DHAİlker Başbuğ
İlker Başbuğ - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© DHA
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Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmasındaki açıklamaları sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı. Başbuğ için 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un 'kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret' suçundan cezalandırılması istemiyle dava açtı.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın aktardığına göre iddianamede, Başbuğ’un 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
İlker Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.
Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemeye dikkat çeken Başbuğ, "2009'da bu kanun teklifini kim hazırladı?" diye sormuştu.
Başbuğ, teklifin FETÖ'nün direktifiyle hazırlandığını iddia ederek "Askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan o düzenlemede kimin imzası varsa siyasi ayak oradadır" demişti.
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