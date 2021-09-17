https://tr.sputniknews.com/20210917/ilker-basbug-icin-4-yila-kadar-hapis-cezasi-istendi-1048997793.html

İlker Başbuğ için 4 yıla kadar hapis cezası istendi

İlker Başbuğ için 4 yıla kadar hapis cezası istendi

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmasındaki açıklamaları sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı. Başbuğ için 4 yıla... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T15:02+0300

2021-09-17T15:02+0300

2021-09-17T15:12+0300

ilker başbuğ

türkiye

iddianame

fetö

tartışma

hakaret

talep

hapis

fetö'nün siyasi ayağı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un 'kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret' suçundan cezalandırılması istemiyle dava açtı. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın aktardığına göre iddianamede, Başbuğ’un 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.İlker Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemeye dikkat çeken Başbuğ, "2009'da bu kanun teklifini kim hazırladı?" diye sormuştu. Başbuğ, teklifin FETÖ'nün direktifiyle hazırlandığını iddia ederek "Askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan o düzenlemede kimin imzası varsa siyasi ayak oradadır" demişti.

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