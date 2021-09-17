https://tr.sputniknews.com/20210917/ingiliz-gazetesi-rusya-zapad-2021-tatbikatinda-natoya-korku-veren-iki-kozunu-ortaya-koydu-1049009621.html
İngiliz gazetesi: Rusya, Zapad-2021 tatbikatında NATO'ya korku veren iki kozunu ortaya koydu
İngiliz gazetesi: Rusya, Zapad-2021 tatbikatında NATO'ya korku veren iki kozunu ortaya koydu
İngiliz Daily Express gazetesi, Rusya'nın Belarus'la yapılan Zapad-2021 ortak askeri tatbikatında NATO'ya korku veren iki kozunu ortaya koyduğunu yazdı. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T23:11+0300
2021-09-17T23:11+0300
2021-09-17T23:11+0300
dünya
rusya
ingiltere
nato
terminatör
daily express
uran-9
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İki kozdan ilkinin basında 'Terminatör' olarak anılan Uran-9 savaş robotu olduğunu belirten gazete, robotun ilk kez Zapad-2021 tatbikatında kullanıldığının altını çizdi.Robot kompleksinin 'Şmel-M' alev silahları, 'Ataka' tanksavar güdümlü füzeleri ve 7.62 mm makineli tüfekle donatıldığına dikkat çeken Daily Express, bu muharebe aracının uzaktan kumanda edildiğini ve yaklaşık 5 km mesafedeki hedefleri vurabildiğinin altını çizdi.Daily Express, Rusya'nın ortaya koyduğu ikinci kozun S-500 Prometey füze savunma sistemi olduğunu kaydetti.S-500'lerin görevleri arasında kıtalararası balistik füzelerin yanı sıra hipersonik kruz füzeleri ve uçakların imha edilmesi bulunduğunu yazan gazete, Zapad-2021 tatbikatının Belarus'a komşu NATO ülkelerinde endişe yarattığını vurguladı.Gazete, Rusya'nın tüm modern silahlarını sergilemesinin NATO ülkeleri arasında korku yarattığının da altını çizdi.10 Eylül'de başlayan, Rusya’daki 9 sahada, Belarus ordusuna ait 5 poligonda ve Baltık Denizi’nin sularında gerçekleştirilen Zapad-2021 tatbikatı, bugün sona erdi.Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin ortak tatbikatı 2 yılda bir kez düzenleniyor.
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rusya, ingiltere, nato, terminatör, daily express, uran-9
İngiliz gazetesi: Rusya, Zapad-2021 tatbikatında NATO'ya korku veren iki kozunu ortaya koydu
İngiliz Daily Express gazetesi, Rusya'nın Belarus'la yapılan Zapad-2021 ortak askeri tatbikatında NATO'ya korku veren iki kozunu ortaya koyduğunu yazdı.
İki kozdan ilkinin basında 'Terminatör
' olarak anılan Uran-9 savaş robotu
olduğunu belirten gazete, robotun ilk kez Zapad-2021
tatbikatında kullanıldığının altını çizdi.
Robot kompleksinin 'Şmel-M' alev silahları, 'Ataka' tanksavar güdümlü füzeleri ve 7.62 mm makineli tüfekle donatıldığına dikkat çeken Daily Express, bu muharebe aracının uzaktan kumanda edildiğini ve yaklaşık 5 km mesafedeki hedefleri vurabildiğinin altını çizdi.
Daily Express, Rusya'nın ortaya koyduğu ikinci kozun S-500
Prometey füze savunma sistemi olduğunu
kaydetti.
S-500'lerin görevleri arasında kıtalararası balistik füzelerin yanı sıra hipersonik kruz füzeleri ve uçakların imha edilmesi bulunduğunu yazan gazete, Zapad-2021 tatbikatının Belarus'a komşu NATO ülkelerinde endişe yarattığını vurguladı.
Gazete, Rusya'nın tüm modern silahlarını sergilemesinin NATO ülkeleri arasında korku yarattığının da altını çizdi.
10 Eylül'de başlayan, Rusya’daki 9 sahada, Belarus ordusuna ait 5 poligonda ve Baltık Denizi’nin sularında gerçekleştirilen Zapad-2021 tatbikatı, bugün sona erdi.
Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin ortak tatbikatı 2 yılda bir kez düzenleniyor.