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https://tr.sputniknews.com/20210917/ingiltere-turkiyeyi-seyahat-sonrasi-zorunlu-otel-karantinasi-gerektiren-kirmizi-listeden-cikardi-1049004013.html
İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı
İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı
İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T18:45+0300
2021-09-17T18:45+0300
2021-09-17T18:45+0300
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ingiltere, türkiye, korona
İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı
Ayrıntılar geliyor
İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı.