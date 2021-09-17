https://tr.sputniknews.com/20210917/iran-sanghay-isbirligi-orgutune-tam-uye-olarak-kabul-edildi-1048993854.html

İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılım prosedürü resmen başlatıldı

İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılım prosedürü resmen başlatıldı

Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi, İran'ın ŞİÖ'ye kabul sürecinin başlatılmasını öngören işbirliği belgesini imzaladı. 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T13:50+0300

2021-09-17T13:50+0300

2021-09-17T14:11+0300

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ŞİÖ liderleri, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi toplantısında bir araya geldi. Rusya lideri Vladimir Putin, çevresindeki koronavirüs vakaları sonrası karantinaya girmesi nedeniyle toplantıya telekonferans yöntemiyle katıldı. ŞİÖ liderleri toplantıda İran'ın örgüte kabul prosedürünün başlatılmasını öngören işbirliği belgesini imzaladı. Böylece İran'ın ŞİÖ'ye katılım prosedürü resmen başlatıldı. Putin: İran'ın katılımı mutlaka örgütün uluslararası otoritesini artıracak Putin, İran'ın ŞİÖ'ye katılım prosedürünün başlatılmasını desteklediklerini belirterek "Rusya, İran'ın bölgede önemli bir rol oynaması nedeniyle bu ülkenin tam yetkili üyeliğini her zaman destekledi. İran'ın katılımı mutlaka örgütün uluslararası otoritesinin daha fazla artmasını sağlayacak" dedi. Mısır, Katar ve Suudi Arabistan'a diyalog partneri statüsü verildi Bu arada Putin, Mısır, Katar ve Suudi Arabistan'a diyalog partneri statüsü verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. ŞİÖ'ye herhangi bir statüde katılmak isteyen ciddi sayıdaki başvuruların çok dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğini kaydeden Rusya lideri, "Gözlemcilerin ve diyalog partnerlerinin katılımını modernize etmek ve daha etkili kılmak için düşünmeliyiz. Bizce liderler zirvesine paralel olarak tüm partnerlerin katılımıyla 'ŞİÖ+' formatında liderler düzeyinde ve üst düzeyde etkinlikler düzenlemek faydalı olur" ifadelerini kullandı. ŞİÖ Kuruluş Bildirgesi, Haziran 2001'de Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan tarafından imzalandı. 2017 yılında Hindistan ve Çin, ŞİÖ üyeleri oldu. ŞİÖ'de Afganistan, Belarus, İran ve Moğolistan olmak üzere 4 gözlemci ülke ile Türkiye, Azerbaycan, Kamboçya, Nepal ve Sri Lanka'dan oluşan 6 diyalog partneri yer alıyor.

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