Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210917/iran-sanghay-isbirligi-orgutune-tam-uye-olarak-kabul-edildi-1048993854.html
İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılım prosedürü resmen başlatıldı
İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılım prosedürü resmen başlatıldı
Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi, İran'ın ŞİÖ'ye kabul sürecinin başlatılmasını öngören işbirliği belgesini imzaladı. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T13:50+0300
2021-09-17T14:11+0300
iran
şiö
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1048993796_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2b4ac491f5cdf40caf83416b454bc6fb.jpg
ŞİÖ liderleri, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi toplantısında bir araya geldi. Rusya lideri Vladimir Putin, çevresindeki koronavirüs vakaları sonrası karantinaya girmesi nedeniyle toplantıya telekonferans yöntemiyle katıldı. ŞİÖ liderleri toplantıda İran'ın örgüte kabul prosedürünün başlatılmasını öngören işbirliği belgesini imzaladı. Böylece İran'ın ŞİÖ'ye katılım prosedürü resmen başlatıldı. Putin: İran'ın katılımı mutlaka örgütün uluslararası otoritesini artıracak Putin, İran'ın ŞİÖ'ye katılım prosedürünün başlatılmasını desteklediklerini belirterek "Rusya, İran'ın bölgede önemli bir rol oynaması nedeniyle bu ülkenin tam yetkili üyeliğini her zaman destekledi. İran'ın katılımı mutlaka örgütün uluslararası otoritesinin daha fazla artmasını sağlayacak" dedi. Mısır, Katar ve Suudi Arabistan'a diyalog partneri statüsü verildi Bu arada Putin, Mısır, Katar ve Suudi Arabistan'a diyalog partneri statüsü verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. ŞİÖ'ye herhangi bir statüde katılmak isteyen ciddi sayıdaki başvuruların çok dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğini kaydeden Rusya lideri, "Gözlemcilerin ve diyalog partnerlerinin katılımını modernize etmek ve daha etkili kılmak için düşünmeliyiz. Bizce liderler zirvesine paralel olarak tüm partnerlerin katılımıyla 'ŞİÖ+' formatında liderler düzeyinde ve üst düzeyde etkinlikler düzenlemek faydalı olur" ifadelerini kullandı. ŞİÖ Kuruluş Bildirgesi, Haziran 2001'de Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan tarafından imzalandı. 2017 yılında Hindistan ve Çin, ŞİÖ üyeleri oldu. ŞİÖ'de Afganistan, Belarus, İran ve Moğolistan olmak üzere 4 gözlemci ülke ile Türkiye, Azerbaycan, Kamboçya, Nepal ve Sri Lanka'dan oluşan 6 diyalog partneri yer alıyor.
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1048993796_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_c583bb93f50ae4533b5499f2652e8f47.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, şiö

İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılım prosedürü resmen başlatıldı

13:50 17.09.2021 (güncellendi: 14:11 17.09.2021)
© AAŞİÖ- İran
ŞİÖ- İran - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© AA
Abone ol
Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi, İran'ın ŞİÖ'ye kabul sürecinin başlatılmasını öngören işbirliği belgesini imzaladı.
ŞİÖ liderleri, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi toplantısında bir araya geldi. Rusya lideri Vladimir Putin, çevresindeki koronavirüs vakaları sonrası karantinaya girmesi nedeniyle toplantıya telekonferans yöntemiyle katıldı.
ŞİÖ liderleri toplantıda İran'ın örgüte kabul prosedürünün başlatılmasını öngören işbirliği belgesini imzaladı. Böylece İran'ın ŞİÖ'ye katılım prosedürü resmen başlatıldı.

Putin: İran'ın katılımı mutlaka örgütün uluslararası otoritesini artıracak

Putin, İran'ın ŞİÖ'ye katılım prosedürünün başlatılmasını desteklediklerini belirterek "Rusya, İran'ın bölgede önemli bir rol oynaması nedeniyle bu ülkenin tam yetkili üyeliğini her zaman destekledi. İran'ın katılımı mutlaka örgütün uluslararası otoritesinin daha fazla artmasını sağlayacak" dedi.
Mısır, Katar ve Suudi Arabistan'a diyalog partneri statüsü verildi Bu arada Putin, Mısır, Katar ve Suudi Arabistan'a diyalog partneri statüsü verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
ŞİÖ'ye herhangi bir statüde katılmak isteyen ciddi sayıdaki başvuruların çok dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğini kaydeden Rusya lideri, "Gözlemcilerin ve diyalog partnerlerinin katılımını modernize etmek ve daha etkili kılmak için düşünmeliyiz. Bizce liderler zirvesine paralel olarak tüm partnerlerin katılımıyla 'ŞİÖ+' formatında liderler düzeyinde ve üst düzeyde etkinlikler düzenlemek faydalı olur" ifadelerini kullandı.
ŞİÖ Kuruluş Bildirgesi, Haziran 2001'de Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan tarafından imzalandı. 2017 yılında Hindistan ve Çin, ŞİÖ üyeleri oldu. ŞİÖ'de Afganistan, Belarus, İran ve Moğolistan olmak üzere 4 gözlemci ülke ile Türkiye, Azerbaycan, Kamboçya, Nepal ve Sri Lanka'dan oluşan 6 diyalog partneri yer alıyor.
300100
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:07ABD'li yönetmen Stone: Putin, Rusya'nın ABD'nin tebaası olmasına izin vermedi
14:04Spor yazarı Alp Ulagay anlattı: Türk futbolu neden bu halde?
14:04Suriye'de Batı Hun İmparatorluğu'nun bilinen en eski yazılı izleri, IŞİD'in kazılarında ortaya çıktı
14:03Dolar/TL kurunda yükseliş
13:59Hollanda'da saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
13:50İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılım prosedürü resmen başlatıldı
13:44'Rusya ve Türkiye üzerinden yük taşımacılığı, Süveyş Kanalı üzerindekinden daha hızlı ve karlı'
13:43Ticaret Bakanlığı'ndan sıfır araç fiyatlarıyla ilgili açıklama
13:42Berlin'de aşı olana ücretsiz kebap kampanyası
13:35Kızının saçını kesen okula 1 milyon dolarlık dava açtı
13:32Diyarbakır'da polisin otomobilinden uyuşturucu çıktı: 'Cinsel içerikli video ile tehdit edildim'
13:29Rusya’nın internet üzerinden oy kullanma sistemine DDoS saldırıları
13:29Türk YouTuber derisinin altına çip yerleştirdi
13:29Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret brüt 4 bin 970 lira oldu
13:16Putin: ABD, Afganistan’dan çekilirken gerisinde Pandora’nın kutusunu bıraktı
13:14Fanatik yazarı Yıldırım: TRT'den Rıdvan Dilmen'e yıllık 8.5 milyon lira ücret
13:12En düşük vaka oranında 3'üncü sıradaki Antalya'da aşılanma oranı yüzde 90
13:05Putin, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini 'kaçış' olarak niteledi
13:03'Kovid-19 aşısı testislerde şişme yapıyor' diyen Minaj'a oyuncu McGowan arka çıktı: Sorgulayın
13:02Özdağ: Vakıflar Genel Müdürlüğü Türk öğrencilere 300, yabancı öğrencilere 600 TL burs veriyor