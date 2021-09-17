https://tr.sputniknews.com/20210917/istanbul-havalimaninda-midesinde-kokain-kapsulu-patlayan-kurye-oldu-1048997022.html

İstanbul Havalimanı'nda midesinde kokain kapsülü patlayan kurye öldü

İstanbul Havalimanı'nda midesinde kokain kapsülü patlayan kurye öldü

İstanbul Havalimanı'na gelen Ekvador uyruklu uyuşturucu kuryesi Zambrano Xavier Fernando Loor'un midesindeki kokain kapsülleri patladı. Loor aniden fenalaşarak... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T14:49+0300

2021-09-17T14:49+0300

2021-09-17T14:52+0300

türkiye

kokain

istanbul havalimanı

ölü

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Ekvador uyruklu 45 yaşındaki Zambrano Xavier Fernando Loor, geçen hafta İspanya'nın başkenti Madrid’den ülkesi Ekvador'a aktarmalı gitmek üzere saat 16.50'de İstanbul Havalimanı'na geldi.Saat 21.00'daki bağlantı uçuşu için transit alandan dış hatlar giden yolcu katına geçen Loor, burada fenalaştı.İçerisine kokain yerleştirilmiş kapsülleri yutarak uyuşturucu madde sevkiyatı yapan Zambrano Xavier Fernando Loor'un midesindeki kapsüllerden ikisi patladı.Fenalaşan ve bilincini kaybeden Loor, dengesini kaybederek yere düştü.Uyuşturucu kuryesi Zambrano Xavier Fernando Loor'un iki kez yere düştüğü ve kanlar içinde kaldığı o anlar terminaldeki güvenlik kameralarına yansıdı.Görüntülerde Loor'un ilk yere düşmesinde ağzından kan geldiği ve bir müddet sonra ayağa kalkarak tekrar yürümeye devam ettiği görülüyor. Bir müddet terminalde yürüyen kuryenin ikinci kez düştüğü anlarda ise önce ayakta durmakta güçlük çektiği ve ardından da yere düştüğü görülüyor.

türkiye

istanbul havalimanı

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kokain, istanbul havalimanı, ölü