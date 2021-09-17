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Orman yangınına karşı 'burrito tekniği': Tarihi ağaçlar alüminyum folyo ile sarıldı
Orman yangınına karşı 'burrito tekniği': Tarihi ağaçlar alüminyum folyo ile sarıldı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Sekoya Ulusal Parkı'nda çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, parkta yer alan tarihi ağaçları yangından korumak... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T12:30+0300
2021-09-17T12:44+0300
orman yangını
dünya
abd
ağaç
alüminyum
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Sekoya Ulusal Parkı'nda çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, parkta yer alan tarihi ağaçları yangından korumak için ağaçları ısıya dayanıklı battaniyeler ve alüminyum folyolarla sarıldı.ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Tulare ilçesinde yer alan Sekoya Ulusal Parkı'ndaki yangınların giderek büyümesi üzerine itfaiye ekiplerinden, yangına alüminyum folyolu müdahale geldi.Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, çıkan yangının Ulusal Park'ta yer alan ve bünyesinde, yaklaşık 2 bin adet Sekoya ağacının yanı sıra 83 metre boyunda ve yaklaşık 2 bin 500 yaşında olan General Sherman gibi dünyanın en büyük ağaçlarını da barından Dev Orman'da sıçramasından korkulduğu ifade edildi.Colony ve Paradise yangınlarının son bir haftadır büyümeye devam ettiğini belirten yetkililer, yangınlarla mücadele için 350'den fazla itfaiyeci ile yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarının seferber edildiğini kaydetti.Yetkililer, itfaiye ekiplerinin General Sherman da dahil olmak üzere birçok ağacı yangına karşı korumak için alüminyum folyo ile sardığını bildirdi.Sekoya ve Kings Canyon Ulusal Parklar sözcüsü Rebecca Paterson yaptığı basın açıklamasında, yangınların tarihi ağaçlara zarar vermemesi için özel çaba sarf edildiğine dikkat çekerek, "Birçok insan için çok önemli bir alan, bu nedenle bu koruyu korumak için çok fazla özel çaba harcanıyor. General Sherman da dahil olmak üzere bazı önemli devler, bizim yapıları hazırlayacağımız şekilde hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.
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orman yangını, abd, ağaç, alüminyum

Orman yangınına karşı 'burrito tekniği': Tarihi ağaçlar alüminyum folyo ile sarıldı

12:30 17.09.2021 (güncellendi: 12:44 17.09.2021)
© İHAKaliforniya, General Sherman tarihi ağaç, alüminyum folyo
Kaliforniya, General Sherman tarihi ağaç, alüminyum folyo - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© İHA
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Sekoya Ulusal Parkı'nda çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, parkta yer alan tarihi ağaçları yangından korumak için ağaçları ısıya dayanıklı battaniyeler ve alüminyum folyolarla sarıldı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Sekoya Ulusal Parkı'nda çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, parkta yer alan tarihi ağaçları yangından korumak için ağaçları ısıya dayanıklı battaniyeler ve alüminyum folyolarla sarıldı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Tulare ilçesinde yer alan Sekoya Ulusal Parkı'ndaki yangınların giderek büyümesi üzerine itfaiye ekiplerinden, yangına alüminyum folyolu müdahale geldi.
Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, çıkan yangının Ulusal Park'ta yer alan ve bünyesinde, yaklaşık 2 bin adet Sekoya ağacının yanı sıra 83 metre boyunda ve yaklaşık 2 bin 500 yaşında olan General Sherman gibi dünyanın en büyük ağaçlarını da barından Dev Orman'da sıçramasından korkulduğu ifade edildi.
Colony ve Paradise yangınlarının son bir haftadır büyümeye devam ettiğini belirten yetkililer, yangınlarla mücadele için 350'den fazla itfaiyeci ile yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarının seferber edildiğini kaydetti.
Yetkililer, itfaiye ekiplerinin General Sherman da dahil olmak üzere birçok ağacı yangına karşı korumak için alüminyum folyo ile sardığını bildirdi.
Sekoya ve Kings Canyon Ulusal Parklar sözcüsü Rebecca Paterson yaptığı basın açıklamasında, yangınların tarihi ağaçlara zarar vermemesi için özel çaba sarf edildiğine dikkat çekerek, "Birçok insan için çok önemli bir alan, bu nedenle bu koruyu korumak için çok fazla özel çaba harcanıyor. General Sherman da dahil olmak üzere bazı önemli devler, bizim yapıları hazırlayacağımız şekilde hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.
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