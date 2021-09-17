https://tr.sputniknews.com/20210917/kalp-krizi-geciren-kadin-45-dakika-sonra-hayata-dondu-1049006769.html

'Kalp krizi geçiren kadın 45 dakika sonra hayata döndü'

'Kalp krizi geçiren kadın 45 dakika sonra hayata döndü'

ABD’nin Baltimore şehrinde bir kadının, tıbbi olarak öldükten 45 dakika sonra hayata döndüğü belirtildi. 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T20:15+0300

2021-09-17T20:15+0300

2021-09-17T20:15+0300

yaşam

abd

kız

doğum

kalp krizi

yaşlı

yaşlı kadınlar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1049006744_0:0:661:371_1920x0_80_0_0_e0566446aedb810dfd5d2e72946e1e36.jpg

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Kathy Patten adlı bir kadın, golf oynarken telefonda kızının doğum için hastaneye kaldırıldığını öğrendi.O sırada kalp krizi geçiren Patten, sağlık ekipleri tarafından acilen hastaneye kaldırıldı.Aynı hastanede doğum yapmaya çalışan kızı Stacey Fifer’in da bebeğin doğum kanalına sıkışması sonucu acil sezaryene alındığı kaydedildi.Kalbinin durduğu, nabzının atmadığı belirtilen Patten’in, sağlık ekiplerinin yoğun kardiyopulmoner resüsitasyonu (CPR) sonucu 45 dakika sonra tekrar hayata döndüğü ileri sürüldü.Koridorun diğer ucundaki odada da aynı dakikalarda 39 saat süren doğum sancısı sürecinden sonra Patten’ın torunu Alora’nın dünyaya geldiği bildirildi.Patten, yaşanan olay hakkında, “Tanrı’nın bana ikinci bir şans vermesinden dolayı çok minnettarım” derken, Patten’a kalp masajı yapan doktor Dov Frankel ise olayın modern tıbbın bir sonucu mu yoksa mucize mi olduğu sorusunu insanlara bıraktığını söyledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, kız, doğum, kalp krizi, yaşlı, yaşlı kadınlar