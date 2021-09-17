https://tr.sputniknews.com/20210917/kastamonuda-bir-ilcede-mantar-toplama-ve-satma-yasagi-1049000081.html

Kastamonu'da bir ilçede mantar toplama ve satma yasağı

Kastamonu'da bir ilçede mantar toplama ve satma yasağı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde son günlerde sık meydana gelen mantar zehirlenmelerine karşın, kültür mantarı haricinde mantar toplamak ve satışını yapmak... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T16:08+0300

2021-09-17T16:08+0300

2021-09-17T16:16+0300

türkiye

zehirlenme

mantar

kastamonu

yasak

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Hanönü'nde son günlerde mantar zehirlenme vakalarında artış görülmesinin ardından inceleme başlatıldı.Son günlerde 4-5 kişinin mantar zehirlenmesi ile Toplum Sağlığı Merkezinde tedavi görmesi üzerine Hanönü Kaymakamlığı Hıffsıhha Kurulu kararınca ilçe genelinde kültür mantarı hariç olmak üzere mantar toplanması ve mantar satışının yasaklandığı bildirildi.Karar belediye hoparlöründen vatandaşlara duyurulurken, alınan kararın ardından vatandaşların mantar tüketiminde daha duyarlı olmaları istendi.

türkiye

kastamonu

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zehirlenme, mantar, kastamonu, yasak