https://tr.sputniknews.com/20210917/kiralayip-caldilar-satip-yedek-anahtarla-yine-caldilar-1048985958.html

Kiralayıp çaldılar, satıp yedek anahtarla yine çaldılar

Kiralayıp çaldılar, satıp yedek anahtarla yine çaldılar

Antalya'da 140 bin TL'ye satın aldığı otomobili çalınan şahsın şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Aracın kiralanıp, sahte evraklarla satıldıktan sonra... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T09:59+0300

2021-09-17T09:59+0300

2021-09-17T09:59+0300

türkiye

antalya

polis

hırsız

otomobil

plaka

kiralama

sahte

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Antalya'da kiraladıkları otomobili sahte evraklarla satıp yedek anahtarla çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, E.A.'nın 140 bin liraya satın aldığı otomobil, park halindeyken çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, E.A.'nın ihbarının ardından çalınan otomobilin bulunması için çalışma başlattı.Konuyu araştıran polis, otomobilin bir kiralama firmasından kiralandıktan sonra, sahte plaka ve vekalet ile E.A.'ya satıldığını ortaya çıkardı. Otomobili sattıktan sonra park edilen yerden yedek anahtarı kullanarak çaldığı tespit edilen Ç.Ö., S.P. ve B.H., Serik ilçesinde gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

türkiye

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antalya, polis, hırsız, otomobil, plaka, kiralama, sahte