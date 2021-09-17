https://tr.sputniknews.com/20210917/kizinin-sacini-kesen-okula-1-milyon-dolarlik-dava-acti-1048993289.html

Kızının saçını kesen okula 1 milyon dolarlık dava açtı

Kızının saçını kesen okula 1 milyon dolarlık dava açtı

ABD'de bir baba, kızının saçını ailesinin izni olmadan kesen okul yönetimine ve iki personele 1 milyon dolarlık dava açtı. Baba, melez kızının anayasal... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T13:35+0300

2021-09-17T13:35+0300

2021-09-17T13:35+0300

abd

okul

dava

saç

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ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan Jimmy Hoffmeyer, geçen mart ayında okuldan eve dönen kızı Jurnee'nin saçının bir kısmının kesilmiş olduğunu gördü. Jurnee, uzun ve kıvırcık olan saçlarını okul servisindeki bir kız öğrencinin kestiğini söyledi. Hoffmeyer, kızını saçlarının düzeltilmesi için bir kuaföre götürdü ancak Jurnee sonraki günlerde eve kafasının diğer tarafındaki saçları da kesilmiş olarak geldi. Baba yine bir çocuğun yaptığını düşünürken, kızı öğretmeninin saçını ‘eşitlemek’ için kestiğini anlattı.Jimmy Hoffmeyer, bunun üzerine melez olan kızının kıvırcık saçlarının, ebeveynlerinin izni olmadan kesilmesinin 'hak ihlali' olduğunu savunarak okula ve iki personele 1 milyon dolarlık dava açtı. Baba, Jurnee'nin olaydan sonra 'zihinsel ve duygusal sıkıntı' yaşandığını ve utandırma ile aşağılanmaya maruz kaldığını söyledi. Okul yetkililerine yöneltilen suçlar arasında 'Michigan Sivil Haklar Yasasını ihlal eden ırk ayrımcılığı; etnik sindirme; duygusal sıkıntının kasıtlı olarak uygulanması ve saldırı' bulunuyor.

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abd, okul, dava, saç