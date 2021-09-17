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Konya'daki dev yarıkların oluşma sebebi açıklandı
Konya'daki dev yarıkların oluşma sebebi açıklandı
Konya’nın Emirgazi ilçesinde oluşan yüzey yarıklarıyla ilgili çalışma başlatan Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) hazırlanan raporda, yüzey... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T22:24+0300
2021-09-17T22:24+0300
türkiye
konya
afad
emirgazi
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AFAD Konya İl Müdürlüğü tarafından, Emirgazi ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi Kutburun Yaylası'nda oluşan kırık ve yarıkların incelenmesi için bölgeye ekip gönderildi. Ekip tarafından bölgede yapılan incelemeler ve görüntülerden yola çıkarak rapor hazırladı. Saçak şeklinde 4 parçadan oluşan kırık hattının tespit edildiği ifade edilen raporda, şunlar kaydedildi: Kot farkının zamanla metre mertebesine ulaşacağı ön görülüyorRaporda ayrıca, kırık hattını oluşturan bloklardaki kil seviyelerinin farklı kotlarda bulunduğu, yer altı suyunun çekilmesine bağlı olarak bloklardaki etkilenen kil seviyesi ve hacminin de farklılık gösterdiği yer aldı. Bu sebepten dolayı, bloklar arasındaki hacimsel küçülme farklı olduğundan kırık hattı boyunca çatlak ve yarıklar oluştuğu kaydedilen raporda, şunlar kaydedildi:
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konya, afad, emirgazi

Konya'daki dev yarıkların oluşma sebebi açıklandı

22:24 17.09.2021
© AAYer altı sularındaki çekilme nedeniyle Konya'da dev yüzey yarığı oluştu
Yer altı sularındaki çekilme nedeniyle Konya'da dev yüzey yarığı oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© AA
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Konya’nın Emirgazi ilçesinde oluşan yüzey yarıklarıyla ilgili çalışma başlatan Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) hazırlanan raporda, yüzey yarıklarının, bölgede son yıllarda yer altı su seviyesinin hızla çekilmesi sonucu oluştuğunun öngörüldüğü belirtildi.
AFAD Konya İl Müdürlüğü tarafından, Emirgazi ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi Kutburun Yaylası'nda oluşan kırık ve yarıkların incelenmesi için bölgeye ekip gönderildi. Ekip tarafından bölgede yapılan incelemeler ve görüntülerden yola çıkarak rapor hazırladı. Saçak şeklinde 4 parçadan oluşan kırık hattının tespit edildiği ifade edilen raporda, şunlar kaydedildi:
"Yüzeylemiş olan kırıklardan en uzun olan kırık hattı uzunluğu 1516 metre olarak ölçüldü. Kırık hatlar üzerinde yer yer yarıklar görüldü ve en genişi 5 metre olarak ölçüldü. Oluşan yarıklar ve ortaya çıkan yüzey kırığının, bölgede son yıllarda yeraltı su seviyesinin hızla çekilmesi nedeniyle oluştuğu öngörülmektedir."

Kot farkının zamanla metre mertebesine ulaşacağı ön görülüyor

Raporda ayrıca, kırık hattını oluşturan bloklardaki kil seviyelerinin farklı kotlarda bulunduğu, yer altı suyunun çekilmesine bağlı olarak bloklardaki etkilenen kil seviyesi ve hacminin de farklılık gösterdiği yer aldı. Bu sebepten dolayı, bloklar arasındaki hacimsel küçülme farklı olduğundan kırık hattı boyunca çatlak ve yarıklar oluştuğu kaydedilen raporda, şunlar kaydedildi:
"Ayrıca kırık hattında bloklar arasında kot farkı da görülmekte olup kot farkı bazı yerlerde 15 santimetreye kadar ulaşmaktadır. Bu kot farkının zamanla metre mertebesine ulaşması da ön görülmektedir. Meydana gelen bu durum sonucunda bölgedeki cami lojmanı ciddi hasar görmüş, Emirgazi yayla yolu hasar almıştır."
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