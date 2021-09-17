https://tr.sputniknews.com/20210917/konyadaki-dev-yariklarin-olusma-sebebi-aciklandi-1049008702.html

Konya'daki dev yarıkların oluşma sebebi açıklandı

Konya'daki dev yarıkların oluşma sebebi açıklandı

Konya’nın Emirgazi ilçesinde oluşan yüzey yarıklarıyla ilgili çalışma başlatan Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) hazırlanan raporda, yüzey... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T22:24+0300

2021-09-17T22:24+0300

2021-09-17T22:24+0300

türkiye

konya

afad

emirgazi

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AFAD Konya İl Müdürlüğü tarafından, Emirgazi ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi Kutburun Yaylası'nda oluşan kırık ve yarıkların incelenmesi için bölgeye ekip gönderildi. Ekip tarafından bölgede yapılan incelemeler ve görüntülerden yola çıkarak rapor hazırladı. Saçak şeklinde 4 parçadan oluşan kırık hattının tespit edildiği ifade edilen raporda, şunlar kaydedildi: Kot farkının zamanla metre mertebesine ulaşacağı ön görülüyorRaporda ayrıca, kırık hattını oluşturan bloklardaki kil seviyelerinin farklı kotlarda bulunduğu, yer altı suyunun çekilmesine bağlı olarak bloklardaki etkilenen kil seviyesi ve hacminin de farklılık gösterdiği yer aldı. Bu sebepten dolayı, bloklar arasındaki hacimsel küçülme farklı olduğundan kırık hattı boyunca çatlak ve yarıklar oluştuğu kaydedilen raporda, şunlar kaydedildi:

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konya, afad, emirgazi