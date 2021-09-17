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https://tr.sputniknews.com/20210917/kralice-2-elizabethin-esi-philipin-vasiyetnamesi-monarsinin-haysiyeti-icin-90-yil-gizli-kalacak-1048980817.html
Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Philip'in vasiyetnamesi 'monarşinin haysiyeti' için 90 yıl gizli kalacak
Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Philip'in vasiyetnamesi 'monarşinin haysiyeti' için 90 yıl gizli kalacak
İngiltere'de Yüksek Mahkeme, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in vasiyetnamesinin, monarşinin haysiyetini korumak için en az 90 yıl gizli... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T01:46+0300
2021-09-17T01:46+0300
dünya
ingiltere
ingiltere kraliçesi 2. elizabeth
ingiliz kraliyet ailesi
prens philip
vasiyetname
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Yargıç Andrew McFarlane, Prens Philip'in vasiyetinin mühürlenmesi, hiçbir kopyasının kayda alınmaması veya mahkemede tutulmaması gerektiğine karar verdiğini duyurdu.McFarlane, ayrıca Prens'in mirasının değerinin ne kadar olduğuna, vasiyetname tasdikinde yer verilmemesine de hükmetti.Vasiyetnamenin tasdik edilmesi için en az 90 yıl geçmesi gerektiğini ve bu sürenin "orantılı ve yeterli" olduğunu kaydeden yargıç McFarlane, "Kraliçe'nin ve ailesinin yakın üyelerinin haysiyetini korumak için sınırlı sayıda kişiyi barındıran bu grubunun hayatlarının gerçekten özel alanlarına sağlanan korumanın artırılmasına ihtiyaç var" değerlendirmesinde bulundu.McFarlane, ilgili duruşmaya, "kamu yararının, başsavcı tarafından gözetildiği" gerekçesiyle, medya kuruluşlarının temsilcilerinin alınmasının, yasal bir dayanağının bulunmadığını da kaydetti.Vasiyeti gizlenen ilk kraliyet üyesi, Kral 5. George'un eşi Kraliçe Mary'nin kardeşi Prensi Francis olmuştu.Ayrıca Kraliçe 2. Elizabeth'in annesi Elizabeth ve kız kardeşi Prenses Margaret'in ölümlerinin ardından vasiyetler mühürlenmişti.Prens Philip, haziran ayında 99 yaşındayken hayatını kaybetmişti.
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ingiltere, ingiltere kraliçesi 2. elizabeth, ingiliz kraliyet ailesi, prens philip, vasiyetname

Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Philip'in vasiyetnamesi 'monarşinin haysiyeti' için 90 yıl gizli kalacak

01:46 17.09.2021
© REUTERS / Pool / Oli Scarffİngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© REUTERS / Pool / Oli Scarff
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İngiltere'de Yüksek Mahkeme, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in vasiyetnamesinin, monarşinin haysiyetini korumak için en az 90 yıl gizli kalmasına karar verdi.
Yargıç Andrew McFarlane, Prens Philip'in vasiyetinin mühürlenmesi, hiçbir kopyasının kayda alınmaması veya mahkemede tutulmaması gerektiğine karar verdiğini duyurdu.
McFarlane, ayrıca Prens'in mirasının değerinin ne kadar olduğuna, vasiyetname tasdikinde yer verilmemesine de hükmetti.
Vasiyetnamenin tasdik edilmesi için en az 90 yıl geçmesi gerektiğini ve bu sürenin "orantılı ve yeterli" olduğunu kaydeden yargıç McFarlane, "Kraliçe'nin ve ailesinin yakın üyelerinin haysiyetini korumak için sınırlı sayıda kişiyi barındıran bu grubunun hayatlarının gerçekten özel alanlarına sağlanan korumanın artırılmasına ihtiyaç var" değerlendirmesinde bulundu.
McFarlane, ilgili duruşmaya, "kamu yararının, başsavcı tarafından gözetildiği" gerekçesiyle, medya kuruluşlarının temsilcilerinin alınmasının, yasal bir dayanağının bulunmadığını da kaydetti.
Vasiyeti gizlenen ilk kraliyet üyesi, Kral 5. George'un eşi Kraliçe Mary'nin kardeşi Prensi Francis olmuştu.
Ayrıca Kraliçe 2. Elizabeth'in annesi Elizabeth ve kız kardeşi Prenses Margaret'in ölümlerinin ardından vasiyetler mühürlenmişti.
Prens Philip, haziran ayında 99 yaşındayken hayatını kaybetmişti.
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