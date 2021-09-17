https://tr.sputniknews.com/20210917/kuzey-kibrista-asgari-ucret-brut-4-bin-970-lira-oldu-1048992661.html

Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret brüt 4 bin 970 lira oldu

Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret brüt 4 bin 970 lira oldu

Kuzey Kıbrıs'ta her yıl iki defa belirlenen asgari ücret, yüzde 12.95 oranında artışla 1 Eylül'den itibaren brüt 4 bin 970, net 4 bin 324 lira oldu. 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T13:29+0300

2021-09-17T13:29+0300

2021-09-17T13:29+0300

dünya

asgari ücret

kuzey kıbrıs

ekonomi

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Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık iki aydır devam eden asgari ücret görüşmelerinde uzlaşı sağlandı.Yenidüzen gazetesinde yer alan habere göre komisyondan yüzde 12.95'lik artış kararı çıktı. 2021 yılının ikinci asgari ücreti brüt 4 bin 970 TL, net 4 bin 324 TL olarak belirlendi.Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı, "Bu rakam elbette pahalılık karşısında yeterli değildir ancak imkanlarımız ve elimizden gelen budur" dedi.1 Şubat 2021’de yürürlüğe giren asgari ücret, brüt 4 bin 400 TL, net 3 bin 828 TL olarak uygulanıyordu.

kuzey kıbrıs

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asgari ücret, kuzey kıbrıs, ekonomi