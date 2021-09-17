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Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret brüt 4 bin 970 lira oldu
© Fotoğraf : Kuzey Kıbrıs Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıKuzey Kıbrıs Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki asgari ücret görüşmeleri
© Fotoğraf : Kuzey Kıbrıs Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Kuzey Kıbrıs'ta her yıl iki defa belirlenen asgari ücret, yüzde 12.95 oranında artışla 1 Eylül'den itibaren brüt 4 bin 970, net 4 bin 324 lira oldu.
Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık iki aydır devam eden asgari ücret görüşmelerinde uzlaşı sağlandı.
Yenidüzen gazetesinde yer alan habere göre komisyondan yüzde 12.95'lik artış kararı çıktı. 2021 yılının ikinci asgari ücreti brüt 4 bin 970 TL, net 4 bin 324 TL olarak belirlendi.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı, "Bu rakam elbette pahalılık karşısında yeterli değildir ancak imkanlarımız ve elimizden gelen budur" dedi.
1 Şubat 2021’de yürürlüğe giren asgari ücret, brüt 4 bin 400 TL, net 3 bin 828 TL olarak uygulanıyordu.
2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün 4. kez toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 1 Eylül 2021'den itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti Brüt 4970 TL, Net 4324 TL olarak belirledi. pic.twitter.com/l4XYy3vPXv— KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (@CSGBPR) September 15, 2021