Kuzey Kore, trenden balistik füze fırlattı

Kuzey Kore, ilk kez bir trenden balistik füzeleri başarıyla fırlattığını ve savunmasını güçlendirmeye devam edeceğini açıkladı. Pyongyang, füzelerin "demiryolu füze alayı" tatbikatı sırasında fırlatıldığını söyledi. Silah sisteminin ülkenin dağlık bölgesindeki demiryolu rayları boyunca taşındığı ve 500 mil uzaktaki bir denize isabetli bir şekilde düştüğü belirtildi.Füze denemeleri, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerginliği alevlendirdi. Kuzey Kore dün de ülkenin doğu kıyılarından iki yeni füze ateşlemişti. Ardından, Güney Kore de denizaltından balistik füze fırlatma testi gerçekleştirdiğini duyurmuştu.Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, denizaltıdan fırlatılan balistik füzesinin Kuzey Kore provokasyonlarına karşı caydırıcı bir işlev göreceğini ve Seul'ün füze cephaneliğini artırmaya devam edeceğini söyledi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, ise Moon'un Kuzey Kore füze testlerini 'provokasyon' olarak tanımlamasını eleştirdi ve bu 'iftiralarına' devam etmesi halinde ikili ilişkilerin 'tam bir yıkıma uğrayacağını' belirtti.Öte yandan, Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin, 'hiçbir şekilde affedilemez' olduğunu, ülkesinin barış ve güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.
Bu hafta iki nükleer füze fırlatan Kuzey Kore, bu sefer bir ilk gerçekleştirdi. Rampa olarak kullanılan tren vagonlarından füze fırlatıldı.
Kuzey Kore, ilk kez bir trenden balistik füzeleri başarıyla fırlattığını ve savunmasını güçlendirmeye devam edeceğini açıkladı.
Pyongyang, füzelerin "demiryolu füze alayı" tatbikatı sırasında fırlatıldığını söyledi. Silah sisteminin ülkenin dağlık bölgesindeki demiryolu rayları boyunca taşındığı ve 500 mil uzaktaki bir denize isabetli bir şekilde düştüğü belirtildi.
Füze denemeleri, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerginliği alevlendirdi. Kuzey Kore dün de ülkenin doğu kıyılarından iki yeni füze ateşlemişti. Ardından, Güney Kore de denizaltından balistik füze fırlatma testi gerçekleştirdiğini duyurmuştu.
Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, denizaltıdan fırlatılan balistik füzesinin Kuzey Kore provokasyonlarına karşı caydırıcı bir işlev göreceğini ve Seul'ün füze cephaneliğini artırmaya devam edeceğini söyledi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, ise Moon'un Kuzey Kore füze testlerini 'provokasyon' olarak tanımlamasını eleştirdi ve bu 'iftiralarına' devam etmesi halinde ikili ilişkilerin 'tam bir yıkıma uğrayacağını' belirtti.
Öte yandan, Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin, 'hiçbir şekilde affedilemez' olduğunu, ülkesinin barış ve güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.