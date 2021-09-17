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https://tr.sputniknews.com/20210917/macron-fransanin-istikrar-ve-baris-mesajiyla-dogu-akdenizde-tansiyonun-dustugunu-iddia-etti-1049009269.html
Macron, Fransa'nın istikrar ve barış mesajıyla Doğu Akdeniz'de tansiyonun düştüğünü iddia etti
Macron, Fransa'nın istikrar ve barış mesajıyla Doğu Akdeniz'de tansiyonun düştüğünü iddia etti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yıl düzenlenen Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED9) Zirvesinde verdikleri istikrar ve barış... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T22:52+0300
2021-09-17T22:52+0300
dünya
fransa
doğu akdeniz
güney kıbrıs
kıbrıs sorunu
emmanuel macron
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Macron, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED9) Zirvesinin ardından gerçekleşen ortak basın toplantısında konuştu."(Geçen yıl yapılan zirvede) Açık şekilde istikrar ve barış mesajı vermek istedik. Sonuçlar elde ettiğimizi tespit ediyorum. Doğu Akdeniz'de tansiyon düştü ve (Güney Kıbrıs'ın) münhasır ekonomik bölgesi için somut sonuçlar elde ettik." ifadesini kullanan Macron, Güney Kıbrıs'a desteğini yineledi.Macron, bugünkü görüşmelerin Akdeniz'deki jeopolitik durumun dikkatle izlenmeye devam etmeleri gerektiğini gösterdiğini belirtti.Zirvede Libya'yı ele aldıklarını ve 12 Kasım'da zirve düzenleneceğini ifade eden Macron, mevcut jeopolitik konjonktürde ekonomik, iklim, teknoloji, strateji ve askeri alanlarda Avrupa'nın egemenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.
fransa
güney kıbrıs
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fransa, doğu akdeniz, güney kıbrıs, kıbrıs sorunu, emmanuel macron

Macron, Fransa'nın istikrar ve barış mesajıyla Doğu Akdeniz'de tansiyonun düştüğünü iddia etti

22:52 17.09.2021
© REUTERS / Benoit TessierEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© REUTERS / Benoit Tessier
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yıl düzenlenen Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED9) Zirvesinde verdikleri istikrar ve barış mesajıyla Doğu Akdeniz'de tansiyonun düştüğünü ileri sürdü.
Macron, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED9) Zirvesinin ardından gerçekleşen ortak basın toplantısında konuştu.
"(Geçen yıl yapılan zirvede) Açık şekilde istikrar ve barış mesajı vermek istedik. Sonuçlar elde ettiğimizi tespit ediyorum. Doğu Akdeniz'de tansiyon düştü ve (Güney Kıbrıs'ın) münhasır ekonomik bölgesi için somut sonuçlar elde ettik." ifadesini kullanan Macron, Güney Kıbrıs'a desteğini yineledi.
Macron, bugünkü görüşmelerin Akdeniz'deki jeopolitik durumun dikkatle izlenmeye devam etmeleri gerektiğini gösterdiğini belirtti.
Zirvede Libya'yı ele aldıklarını ve 12 Kasım'da zirve düzenleneceğini ifade eden Macron, mevcut jeopolitik konjonktürde ekonomik, iklim, teknoloji, strateji ve askeri alanlarda Avrupa'nın egemenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.
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