https://tr.sputniknews.com/20210917/macron-fransanin-istikrar-ve-baris-mesajiyla-dogu-akdenizde-tansiyonun-dustugunu-iddia-etti-1049009269.html

Macron, Fransa'nın istikrar ve barış mesajıyla Doğu Akdeniz'de tansiyonun düştüğünü iddia etti

Macron, Fransa'nın istikrar ve barış mesajıyla Doğu Akdeniz'de tansiyonun düştüğünü iddia etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yıl düzenlenen Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED9) Zirvesinde verdikleri istikrar ve barış... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T22:52+0300

2021-09-17T22:52+0300

2021-09-17T22:52+0300

dünya

fransa

doğu akdeniz

güney kıbrıs

kıbrıs sorunu

emmanuel macron

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Macron, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED9) Zirvesinin ardından gerçekleşen ortak basın toplantısında konuştu."(Geçen yıl yapılan zirvede) Açık şekilde istikrar ve barış mesajı vermek istedik. Sonuçlar elde ettiğimizi tespit ediyorum. Doğu Akdeniz'de tansiyon düştü ve (Güney Kıbrıs'ın) münhasır ekonomik bölgesi için somut sonuçlar elde ettik." ifadesini kullanan Macron, Güney Kıbrıs'a desteğini yineledi.Macron, bugünkü görüşmelerin Akdeniz'deki jeopolitik durumun dikkatle izlenmeye devam etmeleri gerektiğini gösterdiğini belirtti.Zirvede Libya'yı ele aldıklarını ve 12 Kasım'da zirve düzenleneceğini ifade eden Macron, mevcut jeopolitik konjonktürde ekonomik, iklim, teknoloji, strateji ve askeri alanlarda Avrupa'nın egemenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

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fransa, doğu akdeniz, güney kıbrıs, kıbrıs sorunu, emmanuel macron